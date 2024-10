Dukla - Pardubice 2:1, obrat po hodině, výhru zařídil Řezníček svým stý gólem

Dukla před reprezentační přestávkou remizovala v Teplicích, i tam se trefil bosenský útočník Mešanovič. Tentokrát veškerou slávu sebral Řezníček.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Šestatřicetiletý útočník přišel do Dukly až v druhé polovině srpna po čtyřech kolech z druholigového Brna, ke vstupu mezi stovkaře mu chyběly dvě branky. První dal v devátém kole v Olomouci, ale jen zmírnil porážku 1:2. Kýženou druhou zařídil důležité vítězství nad konkurentem v boji o záchranu. Mešanovič mu nezištně přihrál a Řezníček trefil přesně.

Sto branek Řezníčka Zbrojovka Brno 39

Příbram 16

Mladá Boleslav 15

Teplice 13

Olomoc 6

České Budějovice 5

Plzeň 2

Dukla 2

Lokeren 1

Ružomberok 1

Řezníček hrál ligu už na jaře 2007 jako osmnáctiletý za Příbram. Góly střílel také za Mladou Boleslav, České Budějovice, Brno, Olomouc, Plzeň a Teplice. V české nejvyšší soutěži zatím odehrál 342 utkání a vstřelil 98 gólů.

Po jedné trefě zaznamenal v belgické lize za Lokeren i ve slovenské za Ružomberok.

Hrál i za Spartu, ale tam gól v lize nedal.

V jeho předchozí ligové sezoně dal devatenáct branek za Zbrojovku, na jaře 2023 však sestup neodvrátil. V úvodu letošní sezony se v Brně podobně jako všichni spoluhráči trápil, příchod do Dukly byl pro něj vysvobozením.

„Zbývaly mi jen dva góly, ale vstup do klubu kanonýrů není hlavním cílem. Rád bych jich dal co nejvíc a Dukle pomohl. Chci hlavně vyhrávat, sbírat body a být v tabulce co nejvýš,“ řekl Řezníček.