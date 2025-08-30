ONLINE: Dukla - Hradec Králové 0:0, boj o druhou výhru sezony. Kdo na ni dosáhne?

Dukla před týdnem hodně potrápila Spartu na jejím stadionu, vyhrála poločas 2:1, ale nadějný stav neudržela a podlehla 2:3. Předtím však porazila Plzeň či uhrála bod v Olomouci a s Baníkem.
Hradec v úvodu sezony svým fanouškům radost nedělá, opět se potýká s mizernou disciplínou, první vítězství zaznamenal teprve před týdnem v šestém kole proti Olomouci.
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, Z. Šehovič - M. Čermák, T. Jedlička, N. Cissé
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, S. Dancák, V. Darida, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, T. Slončík