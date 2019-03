Cítíme se poškozeni. Poznar hrubě fauloval a pak filmoval, hřímá Dukla

Dukla na svých webových stránkách upozorňuje na tři zásadní okamžiky ze zápasu 24. kola nejvyšší soutěže.

„Závažného pochybení, které ovlivnilo ráz celého zápasu, se rozhodčí dopustili ve 21. minutě,“ píše klub. Čili těsně před úvodní brankou. Podle Dukly sudí Zbyněk Proske a jeho asistenti „nechali bez povšimnutí hrubý faul Tomáše Poznara, udeřil loktem do hlavy bránícího Ivana Ostojiče.“

Z dostupných televizních záběrů je zjevný minimálně pohyb Poznarova lokte k hlavě Ostojiče, který si následně v pádu vstřelil vlastní gól. „Poznarovo úmyslné ublížení našemu hráči je dobře patrné,“ uvádí klub v prohlášení.

PŘED ÚVODNÍ BRANKOU. Zlínský útočník Tomáš Poznar (na malém vápně) si pomáhá loktem v souboji s Ivanem Ostojičem, který si posléze v pádu vstřelí vlastní gól.

Dalším předmětem dukelské nespokojenosti jsou dvě situace z nastaveného času, které předcházely rozhodujícímu zásahu domácího Poznara z pokutového kopu.

Nejprve sudí Proske odpískal faul Davida Douděry na polovině hřiště. „Jednalo se o normální souboj o míč, přesto následoval zlínský přímý volný kop,“ míní Dukla. Po rozehrání standardní situace se domácí prokombinovali do křídla ke Hlinkovi, po jehož centru došlo k souboji Jana Holendy s Poznarem.

PENALTOVÝ MOMENT. Sudí Zbyněk Proske posoudil zákrok Jana Holendy z Dukly na zlínského Tomáše Poznara (v pádu) jako nedovolený.

Proske kvůli tomuto incidentu nařídil penaltu ve prospěch Zlína.

„Holenda nechal ruce na zádech Poznara, který se podlomil v momentě, kdy míč uviděl vysoko nad jejich hlavami. Pokud by Holenda fauloval (strčení rukama), musel by Poznar vletět po hlavě do branky a v případě zatažení za dres by toto muselo být znatelné ze záznamu. V tomto případě to vidíme jako jasné filmování Poznara a špatně odpískaný pokutový kop.“

Dukla, která se „cítí jednoznačně poškozena“, se závěrem podivila chování Poznara, kterého ve čtvrtek disciplinární komise potrestala zákazem startu ve dvou utkáních za úder loktem do obličeje Arťoma Mešaninova.

Sudí v duelu minulého kola s Ostravou přestupek neviděli, komise zlínského fotbalistu trestala až dodatečně a protože nedošlo k vyloučení v průběhu utkání, hráč může nastupovat do chvíle, než rozhodnutí nabude právní moci. Poznar se plánuje odvolat a připojil svůj pohled na pokutový kop.

„Byl to faul. Chtěl jsem jít po míči, ale Honza Holenda mě zatáhl,“ konstatoval Poznar.

Diskuse vzbudil i nedělní zápas Slavie s Baníkem Ostrava (4:0). Už v páté minutě byl za nasimulovaný pád potrestán žlutou kartou hostující útočník Dame Diop. Po změně stran se za podobně vypadající situaci v pokutovém území – Peter Olayinka na zemi po souboji s brankářem Janem Laštůvkou – penalta pískala a verdikt hlavního arbitra Martina Nenadála potvrdil i videorozhodčí Pavel Královec.