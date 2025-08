Holoubek chválil defenzivu a vyhlíží posily do útoku: Millu jsme předržovat nechtěli

Před týdnem nejmenší ligový pražský klub obral také Olomouc (0:0).

„Bod je vždycky málo, ale musíme ctít sílu soupeře. Někde vzadu v hlavě nás trochu bolí, že jsme nevyhráli, protože jsme byli údernější a měli víc šancí. Zároveň ale musíme být úspěšnější v koncovce,“ ví kouč Dukly.

Ulevilo se vám aspoň díky prvnímu vstřelenému gólu v sezoně?

Po dvou kolech jsme sice měli nulu, ale já to příliš nevnímal. Sleduju kluky v tréninku, viděl jsem je v přípravných zápasech. Vím, že góly dávat umí. Nevidím senzaci v tom, že nám to tam teď zrovna nepadalo. U nás jde spíš o to, abychom kvalitně vystavěli hru z obrany do útoku. Když v tomhle budeme lepší a nebudeme tolik ztrácet, přijdou i vstřelené branky.

Tu vaši zařídil po krásné kombinaci stoper Purzitidis. Nepřekvapilo vás, že se při zakončení zjevil de facto na hrotu?

Byla to situační věc. Určitě to klukům nezakazujeme, naopak po nich chceme, aby útok podporovali. Marios to skvěle vyhodnotil, cítil volný prostor, vlétl do něj a parádně šanci proměnil. Škoda, že takových řešení od nás nebylo víc.

⚽ Krásná přihrávka Čermáka měla oči 👀 a Marios Pourzitidis záhy uklidil míč do sítě. #chanceliga pic.twitter.com/ZAg9Uxi9zI — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025

Chyběl vám střelec Milla, který v týdnu odešel do Sparty?

Když vám tři dny před takhle těžkým zápasem odejde stěžejní útočník, není to snadné. Ale před klukama chci smeknout. Zvládli to. Nahradili ho. Ale to neznamená, že pozice v ofenzivě nebudeme řešit. Nemáme tam zastupitelnost, potřebujeme posilu, protože bez útočníka se hrát nedá.

Koho máte vyhlédnutého?

Tušili jsme, že Kevin může odejít. Když na něj přijde taková částka, nemůžeme si dovolit ho předržovat. Ani to není náš záměr. Proto jsme už předtím pracovali na různých možnostech a aktuálně máme připravené dva útočníky, u kterých řešíme poslední detaily: jak je sem dostat, smlouvu s agenty a kluby. Martin Hašek, náš sportovní ředitel, je v tomhle velmi pracovitý a intenzivní. Šlape po tom, takže věřím, že tenhle týden by jeden hráč přijít mohl.

Spokojený mezitím můžete být s defenzivou. Od dvou pohárových účastníků jste ve dvou zápasech inkasovali jediný gól: Rigova raketa navíc byla nechytatelná.

To máte pravdu, fantastický gól, naprostý nesmysl. Nechytil ho ani Matrevičs, a to má přes dva metry...

A ta obrana? Našli jste složení, které může fungovat?

Těžko se mi na to odpovídá. Vycházíme z toho, jaké hráče máme v kabině. Podle toho, co umí, se je snažíme napasovat do rozestavení, které jim bude vyhovovat. Někdy se nám to daří lépe, jindy hůř. Souhlasím však s tím, že v defenzivě jsme aktuálně pevní, což by pro nás měl být odrazový můstek do dalších kol. V dlouhodobé soutěži je obrana velmi důležitá. Teď ještě tu kvalitu musíme dostat i na druhou polovinu a začít střílet víc gólů.

Kvalitu máte od začátku sezony na pravém kraji. Jak se vám líbí výkony mladíka Isifeho?

Zrovna proti Baníku to od něj bylo průměrné utkání. Umí zahrát lépe. První poločas byl z jeho strany slušný, ale v tom druhém se nám trochu vytratil.

Proč?

Je to mladý kluk, který ještě před měsícem hrál za Vlašim. Určitě se bude obrušovat, jeho rychlostní potenciál je obrovský, což není jen jeho případ. Máme mladý tým a potřebujeme víc trpělivosti a času. Plně si uvědomujeme, že výkony jednotlivých klukům nebudou vždycky optimální, ale počítáme s tím. Je to součást cesty.