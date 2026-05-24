Chance Liga 2025/2026

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

  7:27
Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který viděl „každý“. „Jasná penalta,“ prohlásil záložník Dominik Hašek.
Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava. | foto: Jan Zátorský, MAFRA

Bylo pět minut po přestávce, stav 0:1 z pohledu Dukly, když se domácí dostali do nadějné příležitosti. Možná jediné za celý zápas, který nakonec prohráli 0:3 a sestoupili z ligy.

Míč se příhodně odrazil k Haškovi, který si ho posunul podél obránce a už se chystal zakončovat. Do jeho kroku vložil nohu ostravský stoper Michal Frydrych.

Vypadalo to, že mu nohu přišlápl. A Hašek šel k zemi. Musel padat?

„Ano, musel,“ řekl do kamer Oneplay Sport. „Dal jsem si dobrý dotyk, nepadal bych, kdybych kontakt necítil. Mohl jsem zakončovat levou nohou skoro do prázdné brány.“

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Sudí Karel Rouček byl blízko, situaci dobře viděl a nechal pokračovat ve hře. Při nejbližším přerušení počkal s navázáním hry, než videoasistent Marek Radina zákrok Frydrycha přezkoumá.

„Ke kontaktu mezi hráči došlo,“ přiznal sudí v televizním rozhovoru.

„Já jsem vyhodnocoval, jak velký kontakt to byl. Pak jsem řešil pád hráče Haška. Viděl jsem, že došlápl, pak se podlomil, takže mi přišlo, že kontakt ten pád nezpůsobil. Rozhodl jsem se penaltu nenařídit a VAR mi moje rozhodnutí potvrdil,“ řekl Rouček.

„Byl jsem si hned jistý, že to bude penalta,“ poznamenal Hašek.

„Sporný moment? Můj pohled je takový, že jsme neměli dostat tři góly,“ nevymlouval se Pavel Šustr, trenér Dukly.

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Právě po předchozím zápase v Teplicích tvrdě kritizoval sudího Ondřeje Berku, který za bezbrankového stavu neuznal Dukle gól. Usoudil, že při akci se útočníkovi Gilbertovi míč otřel o ruku, on pak skóroval. Ani z televizních záběrů nebylo zcela zřejmé, jestli ano, či ne.

Jelikož VAR nenašel důkaz, že by útočník Dukly rukou nehrál, ponechal verdikt sudího na hřišti. Pražané pak dostali dvě branky a podlehli. A když měli další možnost vyhnout se přímému sestupu, s Baníkem opět prohráli.

A i díky tomu, že sporný moment šel zase proti ní...

Milan Baroš v kotli ostravského Baníku.

„Zápas to ovlivnilo, po penaltě by se utkání mohlo vyvíjet jinak. VAR do toho měl vstoupit. Kdekoli jinde na hřišti by takový kontakt nohu na nohu sudí odpískal,“ řekl někdejší reprezentační útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport.

„Je tam jednoznačný kontakt, pravá noha Michala Frydrycha šlápne na levou nohu Dominika Haška. Je to jasné, vidí to i pan Radina u videa. Můžeme si říkat, jestli by padal, kdyby ten balon měl... I tak měl VAR intervenovat, bylo tam přišlápnutí. Kdyby pan Rouček na hřišti řekl, že je to penalta, asi by to VAR nechal, protože to nebylo stoprocentní ani na jednu stranu,“ poznamenal expert Zdeněk Folprecht.

Měla Dukla po zákroku Michala Frydrycha na Dominika Haška kopat penaltu?

celkem hlasů: 115
Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

23. května 2026  22:52

Fotbalistky Barcelony počtvrté v historii ovládly Ligu mistryň. Zářila Polka

Fotbalistky Barcelony slaví vítězství v Lize mistryň.

Fotbalistky Barcelony si hýčkají svůj historicky čtvrtý triumf v Lize mistryň. Ve finále v norském Oslu porazily francouzský OL Lyonnes 4:0. Hráčkou zápasu byla polská útočnice Ewa Pajorová, která si...

23. května 2026  21:35

Nadstavba fotbalové ligy 2026: výsledky skupiny o umístění a záchranu

Ostravský obránce Vlasij Sinjavskij v hlavičkovém souboji se Sampsonem Dwehem z...

Nadstavbová část fotbalové ligy určila sestupujícího i účastníky baráže. A kdo si vedl nejlépe ve vyřazovacích bojích o finanční prémii a lepší nasazení v domácím poháru? Podívejte se na výsledky.

9. května 2026  19:56,  aktualizováno  23. 5. 21:33

Premier League má posledního účastníka, mezi elitu postoupil Hull City

Oliver McBurnie slaví postup Hull City do Premier League.

Posledním postupujícím do Premier League se stali fotbalisté Hull City, kteří ve finále play off druhé ligy porazili 1:0 Middlesbrough. Zápas v londýnském Wembley rozhodl v nastavení Oli McBurnie.

23. května 2026  20:09

Upřímný Šustr: Sestoupili i slavnější, život jde dál. Disciplinárka? Nechci být ovce

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když se vracel k předchozímu zápasu s Teplicemi a neuznanému gólu, na chvíli se zarazil a koukl na vedle sedícího tiskového mluvčího: „Já vím, mám být hodnej.“ Diplomat už ale z Pavla Šustra, trenéra...

23. května 2026  19:07

Nůžky, penalta a špalír. Brněnský kapitán Hofmann ukončil dojemně kariéru

Zbrojovka Brno v posledním kole 2. ligy zvládla zápas proti Českým Budějovicím...

Celý zápas byl neunavitelný. Po rohu v prvním poločase brněnský kapitán Stanislav Hofmann zkusil nůžky. Pak projel těsně před centrem, který uklízel jeho parťák Velich do branky Českých Budějovic. ...

23. května 2026  18:37

Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Ostravský záložník Srdjan Plavšič takto vystřelil a domácí obránce Marios...

Mohl mít dvě asistence, po jeho centrech totiž padly dva góly do sítě Dukly. Ale záložník ostravských fotbalistů Srdjan Plavšič nemá ani jednu, protože obě branky byly vlastní. A třetí taky. „Tři...

23. května 2026  18:04

Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil...

23. května 2026  17:17

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

