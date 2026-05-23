Chance Liga 2025/2026

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

David Čermák
  16:32
Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové lize za záchranou, se na ochozu za lavičkami otočil a naštvaně odkráčel pryč. Tušil, že tentokrát už Dukla sestupu neuteče.
Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou a Ladislavem Vízkem (v bílém a černém). | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Porážka 0:3 s Baníkem Ostrava rozhodla. Konec, ani baráž. Rovnou do druhé ligy, coby poslední tým tabulky.

Zatímco Rada nevydržel, ostatní duklácké legendy si zápas na tradičním místě u klandru na betonových schodech na stání vytrpěly skoro až do konce.

Ladislav Vízek zaháněl žízeň plechovkou piva, Jan Berger smutně rozhazoval rukama a pánové Pelc, Kříž nebo Štambacher jen posmutněle sledovali, jak Dukla padá. Až deset minut před koncem se zvedli, protože věděli, že je hotovo.

Dukla se rozsypala po třech vlastních gólech, což je smolná kuriozita, ale zároveň i dokreslení marasmu, do kterého zapadla.

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Může si znovu stěžovat na rozhodčí, protože penalta po faulu Frydrycha na Haška se určitě pískat mohla.

Sudí Rouček pak v televizi vysvětloval: „Vyhodnocoval jsem, jak velký kontakt byl, a zároveň následný pád Haška, kdy ještě došlápl, až pak se podlomil.“

Hašek to viděl úplně jinak: „Nepadal bych, kdybych kontakt necítil. Jinak jsem mohl střílet. Byl jsem si jistý, že to bude penalta.“

Nebyla, což Duklu právem může štvát. Ale hlavní příčiny jejího pádu jsou stejně mnohem hlubší.

Vycítili to i fanoušci, kteří po zápase ani tak nevinili hráče, jako spíš sportovního ředitele Martina Haška. Až do tiskového střediska na opačné straně stadionu doléhalo z tribuny zlostné skandování z hloučku věrných: „Hašek ven!“

Na Julisku přijel fandit Baníku i jeho bývalý hráč Milan Baroš.

Hostům se naopak ulevilo. Osmitisícová tribuna byla víc než z poloviny bílá, protože do Prahy se navalila horda baníkovců, kteří během zápasu mávali vlajkami, zpívali chorály o tom, že celé Slezsko Baník miluje a oslavovali kromě gólů i Milana Baroše, ostravskou legendu, která přímo v kotli fandila s nimi.

Jakmile se dohrálo, hráči přeskákali reklamní bariéry, na atletické dráze pod tribunou se chytili kolem ramen a vesele poskakovali. Kromě oslavných chorálů k nim ale od spíkra s megafonem letěl i naléhavý vzkaz: „Ještě není konec!“

Na Baník skutečně ještě čeká zrádná baráž proti Táborsku, ale vítězství na Julisce ho může nakopnout. Zato Dukla už má smutnou jistotu: minimálně na rok bude druholigová.

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Play off o umístění - 1. finále

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Olomouc - Karviná 4:0, souboj posledních vítězů pohárů. Domácí jsou sedmí

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v...

23. května 2026  13:42,  aktualizováno  16:41

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

23. května 2026  16:32

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

23. května 2026  13:43,  aktualizováno  16:29

Zlín - Slovácko 1:0, domácí slaví po dvou porážkách. Výhru zařídil Kolář v úvodu

Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku.

Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. kole ligové nadstavové skupiny o záchranu 1:0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v deváté minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál...

23. května 2026  13:41,  aktualizováno  16:21

Ml. Boleslav - Teplice 0:2, čtvrté vítězství v řadě. Hosté ovládli skupinu o záchranu

Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.

Fotbalisté Teplic v závěrečném kole ligové sezony vyhráli 2:0 v Mladé Boleslavi a ovládli nadstavbovou skupinu o záchranu. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě útočník Idris Hopi, o chvíli později...

23. května 2026  13:40,  aktualizováno  16:14

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

Mexičtí fanoušci na MS ve fotbale 2022.

Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho...

22. května 2026  13:30

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola sleduje utkání proti Bodö/Glimt.

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

