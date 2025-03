Dukla mění majitele, Pauknera střídá Turek. Připustil stěhování z Julisky

„Letos mi bude sedmdesát, je třeba, aby nastoupila nová generace, která převezme štafetu,“ prohlásil na tiskové konferenci Paukner, majitel uhelné skupiny Carbounion. Zatím si ponechá symbolická 2,5 procenta akcií.

„Já nastoupil, když Dukle hrozila insolvence, zjistil jsem, že chybí 100 milionů, musel jsem po měsíci navýšit kapitál, protože přišly faktury od nejrůznějších institucí. Teď je Dukla totálně stabilizovaným týmem, ani jednou se nezpozdily výplaty nebo peníze za přestupy, což je v našem fotbale velmi neobvyklá story,“ ubezpečil Paukner. „Dukla mě celkem stála půl miliardy, ale teď je dokonce mírně zisková, za což jsem rád.“

Kdo je muž, který po něm přebírá velení? Turkovi je šestačtyřicet, stojí za investičními fondy 10X a Quant. Jeho hlavním cílem je vyhledávat firmy s vysokým růstovým potenciálem a dál je rozvíjet. Spravuje investice z různých oborů, vlastní mimo jiné Vinohradský či Trojský pivovar. A na tiskové konferenci naznačil, jaké plány má s Duklou.

„Beru ji víc jako závazek než investici. Vždyť Dukla je ve světě nejslavnější český fotbalový klub. Nepotřebujeme revoluční změny, ale drobnou poctivou práci,“ prohlásil. „To, co propojuje sportovní výkon se zážitkem jsou vždy fanoušci. Úspěšný klub nemůže fungovat bez nich. Vyšší návštěvnost je pro nás jeden z hlavních cílů.“

Jenže právě s tou Dukla dlouhodobě bojuje. To, že se v sobotu povedlo při derby se Slavií vyprodat osmitisícovou kapacitu stadionu, byl unikát. Předtím se víc než čtyřicet let Julisku zaplnit nepodařilo.

„Vidím návaznost na sportovní úspěchy. Když se Dukle povedlo vrátit zpátky do první ligy, návštěvnost stoupla. Když bude sportovně úspěšnější, věřím, že to tak půjde to tak dál,“ myslí si Turek. „Jak přesně toho chceme dosáhnout? Zatím řeknu jen: Nechte se překvapit.“

Stadion Dukly při utkání s rivaly ze Slavie.

Nový boss prozradil, že o útoku na evropské poháry zatím neuvažuje, naopak má v hlavě úvahu o novém stadionu, kam by se klub ze stárnoucího dejvického domova, kde je navíc pouze v nájmu, výhledově mohl přestěhovat: „Není pravděpodobné, že se bude v delším horizontu budoucnost Dukly točit kolem Julisky. Klub potřebuje mít vlastní stadion. A nevidím velkou šanci, že by vznikl na tomto místě. Ale určitě to nezvládneme třeba za tři roky. Budeme muset pro tenhle úkol nadchnout spoustu dalších lidí. “

Jak se změna majitele projeví v nejbližších měsících? Zřejmě nijak výrazně, alespoň co se týče rozpočtu.

„Ten byl vždy dostačující, Dukla nikdy netrpěla tím, že by neměla dost peněz. Nebude trpět ani po téhle změně, ale určitě neplánujeme dramatické navýšení,“ prozradil Turek.

„Byly časy, kdy jsem financoval až osmdesát procent celkového rozpočtu, to teď za pana Turka určitě nebude,“ vylíčil Paukner. „Hledal jsem pomoc i v zahraničí, ale když zájemce ze Švýcarska zjistili, že tady fotbalu kraluje pan Berbr, řekl mi: Tohle není prostředí, do kterého bychom dali peníze. Ten člověk přitom investoval třeba do FC Basilej. Jsem přesvědčený, že pan Turek bude pokračovat v tom, co jsme tu nastavili, aby Dukla zůstala důležitým klubem a dál úspěšně vychovávala mládež. “