Rozhodnutí neakceptujeme. Majitel Dukly se obrátí na soud kvůli Artisu v lize

„Rozhodnutí LFA neakceptujeme, nic jiného než soud nám nezbývá,“ uvedl Turek.
Řeší hlavně novelu řádů, k níž přistoupila Fotbalová asociace ČR krátce poté, co Dukla podala svůj podnět. Byla podle něj účelová.
„Neuvedli nám žádné nové argumenty, kterými by nás přesvědčili. Dva dny poté, co jsme minulý týden podali podnět, FAČR účelově 26. června přijal novelu soutěžního řádu, která umožňuje doplňování. Tím nám dali vlastně za pravdu, protože se ukázalo, že podle původního řádu byl náš výklad správný. Dva dny poté se pak 28. června Karviná vzdala odvolání,“ řekl majitel Dukly.
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Nejzávažnější podle právníků Dukly bylo, že postup doplnění týmů do soutěže se aplikuje při situaci s chybějícími účastníky, například kvůli nepodání přihlášky, Karviná ale byla ze soutěže vyloučena.
„Při současné interpretaci nastává absurdní situace, kdy do druhé ligy přímo sestoupí dva kluby (Dukla a Karviná) a do první přímo postoupí také dva (Zbrojovka a Artis), což žádný předpis pro profesionální fotbal nezná,“ poukázal už dříve Turek.
Kdyby se potrestaná Karviná neodvolala, trest by nabyl právní moci ještě v minulé sezoně, čímž by přímo sestoupila místo Dukly. Takto se ale sezona uzavřela, takže se nová už rozlosovaná doplnila klubem z druhé nejvyšší soutěže, který byl sportovně nejblíž.
A protože Táborsko odmítlo, na řadě byl Artis.
„Naše právní interpretace jasně říká, že mechanismus doplňování soutěže se na tento specifický případ nevztahoval,“ dodal Turek.
Stanovisko LFA však zůstalo neměnné.
„K vyloučení MFK Karviná došlo až po skončené sezoně, a proto na ni nelze zpětně nahlížet jako na sestupující klub z již uzavřeného ročníku,“ reagoval Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.
Karviná bude jistě hrát druhou ligu. Vyloučena byla také z evropských pohárů, kde měla startovat jako vítěz domácího poháru.