Cože? Penalta pro Duklu? Fanoušci se divili. Rada: VAR na milost stejně nevezmu

Za co? Proč? Jak?

Dukla - Ostrava 1:2. Atraktivní a napínavý zápas, ze kterého Baník v nastaveném čase vytěžil klíčové tři body v boji o druhé místo a předkolo vysněné Ligy mistrů.

Když ale fanoušci obou týmů odcházeli na přestávku, nad pivem a klobásou rozebírali právě moment z 45. minuty. Jen ti pozorní si stačili všimnout Chalušovy ruky po střele domácího Špatenky, zbytek byl přesvědčený, že rozhodčí Starý u videa řeší úplně jinou situaci na opačné straně: střet domácího Vondráška se Šínem, který sudí vyhodnotil jako nesportovní chování ostravského hráče a udělil žlutou kartu za simulování.

„Z mého pohledu to tak jasné nebylo,“ řekl upřímně domácí kapitán Jan Peterka. „Trochu mi zatrnulo, protože jsem si myslel, že by to mohl být pokutový kop proti nám. Spoluhráči mi ale hned říkali, že tam byla ruka ve vápně Baníku. Pak nám i rozhodčí řekl, co přesně VAR zkoumá.“

Fanoušci na tribuně však zůstával v nevědomosti.

Právě v takových případech by bylo moc fajn, kdyby sudí přímo na stadionu stručně vysvětlil do mikrofonu, co zkoumal a proč se tak rozhodl. Běžné je to v hokeji i dalších sportech, ve fotbale to letos testovali například v Anglii.

Na Dukle totiž v sobotu večer vzniklo spoustu nejasností. Skupinka tří fanoušků z Moravy se tázavě ohlížela do novinářské řady: „Tohle fakt může rozhodčí udělat?“

Může – a dokonce musí, když k tomu má důvod.

„Ale nemyslete si, že teď VAR vezmu na milost,“ ušklíbl se trenér Petr Rada. „Když dřív rozhodčí viděl ruku, tak ji pískl, teď se musí chodit dívat. Říká se, že je fotbal rychlejší, ale v minulosti byli fotbalisti taky rychlí,“ krčil rameny.

Proč Šínovi zůstala žlutá?

Všechno začalo střelou Špatenky, kterou ostravský Chaluš v čase 43:20 ve skluzu zablokoval rukou. Výrazně při tom zvětšil objem svého těla, balon z kopačky domácího hráče navíc letěl přímo na bránu.

Rozhodčí Starý sice měl výborné postavení a na celou situaci koukal napřímo asi ze čtyř metrů, přesto nepískal a nechal pokračovat ve hře. Do útoku proto mohl vyrazit Baník, během půlminuty se dostal až do šestnáctky soupeře, kde domácímu Vondráškovi při zpracování odskočil balon, Šín ho předskočil a upadl. Penaltu si nevymodlil a od rozhodčího okamžitě schytal žlutou kartu.

⚽️ Po ruce Chaluše zahrávala Dukla penaltu, kterou proměnil Jakub Hora. 🎯 #chanceliga pic.twitter.com/Mhtfx7TqUt — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 12, 2025

Právě v tu chvíli odběhl Starý k monitoru, kam ho zavolal videorozhodčí Miroslav Zelinka. Diváci u televize už věděli, že si prohlíží ruku Chaluše. Ti na stadionu však byli zaskočení, když se vrátil zpátky do hřiště ukázal na penaltový puntík na druhé straně.

„Od kluků na lavičce, kteří zápas sledovali na tabletu, jsem informaci o té ruce měl, takže jsem překvapený nebyl,“ kývl hostující kouč Pavel Hapal. „Taky na hřišti nám Chaly říkal, že rukou hrál a asi bude penalta,“ uznal záložník Jiří Boula a střelec prvního ostravského gólu. „Jen mě zaráží, že pak rozhodčí nezrušil žlutou kartu pro Šíňase,“ přidal.

Nezrušil ji správně, protože simulace je nesportovní chování a u něj se karta po intervenci ponechává. Podobné by to bylo například u surové hry.

Domácí Jakub Hora penaltu v závěru prvního poločasu proměnil, vyrovnal na 1:1 a zápas v tu chvíli významně zdramatizoval. Klíčové tři body pro Baník trefil až v nastaveném čase Michal Frydrych.