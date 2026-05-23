Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Dukla - Baník Ostrava, přímo souboj o záchranu, kdo sestoupí z ligy?

Sledujeme online   13:43
Dukla Praha, nebo Baník Ostrava? Jeden z nich po vzájemném utkání sestoupí do druhé ligy, druhý půjde do baráže proti druhému týmu druhé ligy. Nejsledovanější duel fotbalového víkendu v Česku můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

Obránce Dukly Praha Marios Pourzitidis v hlavičkovém souboji s ostravským Ondřejem Kričfalušim. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Zbývá poslední zápas, oba týmy mají stejně bodů. Pokud utkání skončí remízou, sestupuje Baník. Při bodové rovnosti totiž rozhoduje postavení po základní části, Dukla byla čtrnáctá a Ostrava šestnáctá.

Dukla se přímému sestupu mohla vyhnout už minulý týden, ale v Teplicích prohrála. Navíc přišla o tři hráče základní sestavy: Kozma má trest za žluté karty, Hunal s Millou za vyloučení.

Baník minulé dějství přežil právě díky pomoci Teplic, vydřenou výhrou nad Zlínem dostal svou záchranu do svých rukou.

Sestavy:
H. Bačkovský - M. Purzitidis, D. Hašek, M. Traore, Z. Šehovič - D. Velasquez, S. Tijani, M. Čermák, R. Mikuš, L. Penxa - D. Gilbert
M. Jedlička - M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, A. Musák, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - S. Plavšič, V. Jurečka, A. Gning
Náhradníci:
B. Unušič, L. Kostka, C. Emeka, S. Hindi, B. Diallo, J. Svozil, M. Hanousek, T. Pekhart, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný
V. Škrkoň, M. Havran, D. Buchta, D. Owusu, F. Šancl, D. Planka, J. Pira, D. Holzer, V. Budinský, M. Rusnák, J. Boula
Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

ONLINE: Olomouc - Karviná, odveta o sedmé místo, domácí hájí náskok

Sledujeme online
Olomoučtí fotbalisté v boji o sedmou příčku Chance ligy hájí proti Karviné dvougólovou výhru z prvního duelu. Odvetné finále skupiny o umístění můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

23. května 2026  13:42

ONLINE: Zlín - Slovácko, regionální derby, pro hosty jde o přípravu na baráž

Sledujeme online
Kdo by to čekal, že Zlín bude mít před závěrečným zápasem sezony o osm bod víc než regionální rival Slovácko? Tamní derby můžete od 14.00 sledovat v online reportáži.

23. května 2026  13:41

ONLINE: Mladá Boleslav - Teplice, hraje se o jedenácté místo, domácím stačí remíza

Sledujeme online
Fotbalisté Mladé Boleslavi mohou závěr své průměrné sezony stvrdit konečným jedenáctým místem. V závěrečném kole nadstavby ve skupině o záchranu hostí Teplice a stačí jim remíza. Duel můžete od 14.00...

23. května 2026  13:40

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho...

22. května 2026  13:30

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s...

22. května 2026  11:39

