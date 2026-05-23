ONLINE: Dukla - Baník Ostrava, přímo souboj o záchranu, kdo sestoupí z ligy?

Zbývá poslední zápas, oba týmy mají stejně bodů. Pokud utkání skončí remízou, sestupuje Baník. Při bodové rovnosti totiž rozhoduje postavení po základní části, Dukla byla čtrnáctá a Ostrava šestnáctá.
Dukla se přímému sestupu mohla vyhnout už minulý týden, ale v Teplicích prohrála. Navíc přišla o tři hráče základní sestavy: Kozma má trest za žluté karty, Hunal s Millou za vyloučení.
Baník minulé dějství přežil právě díky pomoci Teplic, vydřenou výhrou nad Zlínem dostal svou záchranu do svých rukou.
H. Bačkovský - M. Purzitidis, D. Hašek, M. Traore, Z. Šehovič - D. Velasquez, S. Tijani, M. Čermák, R. Mikuš, L. Penxa - D. Gilbert
M. Jedlička - M. Frydrych, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, A. Musák, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - S. Plavšič, V. Jurečka, A. Gning
B. Unušič, L. Kostka, C. Emeka, S. Hindi, B. Diallo, J. Svozil, M. Hanousek, T. Pekhart, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Žitný