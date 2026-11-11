Drží míč, ale nehrozí. V čem se liší dvě Sparty pod Priskem? Chybí i protiútoky

Držení míče výhry nezaručí
„Byli jsme dominantní,“ líčil Priske po remíze 1:1 v Plzni. „Nějaké šance jsme si vytvořili, nebylo jich moc, ale měli jsme je proměnit.“
Což potvrzují i data.
Sparta drží balon dokonce víc než dříve, a to v průměru většinu zápasu (62 %). Počet akcí, během nichž si vymění deset a více přihrávek, narostl až o třetinu a soupeře mnohem častěji tlačí do obranného bloku.
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Přesto si ve srovnání s předchozí Priskeho érou vytváří méně kvalitních šancí (1,56 xG proti 1,81 bez penalt na 90 minut). Vzadu je ve srovnání poměrně stabilní.
Zajímavé však je, že si v průběhu času prohodily role se Slavií.
Během první Priskeho éry, která trvala mezi lety 2022-2024, hrála víc s balonem Slavia, jež titul dvakrát ztratila. V té současné (od léta 2025) ho má nejvíc v lize Sparta a Slavia drží míč dokonce nejméně za posledních pět sezon (55 % proti 60 % v první éře), a přesto si vytváří víc šancí (1,56 proti slávistickým 2,00 xG bez penalt na 90 minut).
Větší držení balonu ale automaticky neznamená víc výher, a neplatí to jen pro Spartu. V šesti ligách, které jsme porovnali, vyhraje tým s větším držením zhruba polovinu zápasů, které neskončí remízou. Žádné pravidlo z toho ale neplyne.
Například ve španělské lize ani v německé bundeslize trend vidět není a úspěšnost se mění sezonu od sezony: jednou vyšší držení míče vítězství přináší, jindy zase ne.
Výrazně ale během let klesla úspěšnost týmů, které mají aspoň 60 % míče:
- Premier League: v sezoně 23/24 vyhrály takové týmy víc než polovinu svých zápasů (55 %), o dvě sezony později už jen třetinu (32 %),
- Chance Liga: stejný propad je vidět už v sezoně 25/26, tedy právě v první sezoně druhé Priskeho éry. Úspěšnost spadla ze 49 na 29 %, nejníž za pět sezon.