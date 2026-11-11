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Chance Liga 2026/2027

Drží míč, ale nehrozí. V čem se liší dvě Sparty pod Priskem? Chybí i protiútoky

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  8:05
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Přišel, během dvou let vyhrál, co se dalo, a vysloužil si další angažmá. Pak se kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske vrátil, aby tým znovu nakopl. Jenže zatím klopýtá. V čem konkrétně se liší aktuální Sparta s tou, kterou Priske v létě 2024 opouštěl, se pokouší odhalit nová datová analýza.
Část 1/3

Držení míče výhry nezaručí

Sparťanský Vydra odehrává míč před domácím Dwehem.

„Byli jsme dominantní,“ líčil Priske po remíze 1:1 v Plzni. „Nějaké šance jsme si vytvořili, nebylo jich moc, ale měli jsme je proměnit.“

Což potvrzují i data.

Sparta drží balon dokonce víc než dříve, a to v průměru většinu zápasu (62 %). Počet akcí, během nichž si vymění deset a více přihrávek, narostl až o třetinu a soupeře mnohem častěji tlačí do obranného bloku.

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Přesto si ve srovnání s předchozí Priskeho érou vytváří méně kvalitních šancí (1,56 xG proti 1,81 bez penalt na 90 minut). Vzadu je ve srovnání poměrně stabilní.

Zajímavé však je, že si v průběhu času prohodily role se Slavií.

Během první Priskeho éry, která trvala mezi lety 2022-2024, hrála víc s balonem Slavia, jež titul dvakrát ztratila. V té současné (od léta 2025) ho má nejvíc v lize Sparta a Slavia drží míč dokonce nejméně za posledních pět sezon (55 % proti 60 % v první éře), a přesto si vytváří víc šancí (1,56 proti slávistickým 2,00 xG bez penalt na 90 minut).

Podíl výher při nadpolovičním držení míče.

Větší držení balonu ale automaticky neznamená víc výher, a neplatí to jen pro Spartu. V šesti ligách, které jsme porovnali, vyhraje tým s větším držením zhruba polovinu zápasů, které neskončí remízou. Žádné pravidlo z toho ale neplyne.

Například ve španělské lize ani v německé bundeslize trend vidět není a úspěšnost se mění sezonu od sezony: jednou vyšší držení míče vítězství přináší, jindy zase ne.

Výrazně ale během let klesla úspěšnost týmů, které mají aspoň 60 % míče:

  • Premier League: v sezoně 23/24 vyhrály takové týmy víc než polovinu svých zápasů (55 %), o dvě sezony později už jen třetinu (32 %),
  • Chance Liga: stejný propad je vidět už v sezoně 25/26, tedy právě v první sezoně druhé Priskeho éry. Úspěšnost spadla ze 49 na 29 %, nejníž za pět sezon.

Podíl výher při větším než 60% držení míče.



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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