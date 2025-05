Žádná tryzna. Drnovice a Vyškov se s profi fotbalem loučily důstojně

Naposledy v profesionálních soutěžích zavoněla udírna na balkoně nad rohovým praporkem, naposledy se stadionem v Drnovicích linula znělka Chance ligy. Fakt, že se na fotbalově kouzelný stadion uprostřed malé vesnice už „velký fotbalový svět“ nevrátí, mrzel po remíze 0:0 v úvodní baráži o první ligu mezi Vyškovem a pražskou Duklou snad všechny zúčastněné. Hráče, fanoušky, trenéry i legendy...

Všemu chyběl symbolický konec zacinkáním místního kostelního zvonu, který by plnil tentokrát roli umíráčku. Jelikož v Drnovicích bylo zvykem hrát zápasy o čtvrt na jedenáct dopoledne, polední zvon vycházel přesně na devadesátou minutu, jenže derniéra začínala až v šest večer.

Tryzna to však nebyla. Vyškov už měl tuto fázi za sebou, neboť barážový zápas navíc si zajistil definitivně až v posledním kole druhé ligy, a tak se smutnilo a reptalo již minule. Souboj s Duklou měl spíše prvky nostalgie a čistého fanouškovství.

„Je to hlavně ztráta pro lidi tady z okolí, pro fanoušky, kterým přinášel kontakt s vrcholným fotbalem a o to nyní přichází. Pro ně je to největší ztráta, nyní musí do Olomouce či do Brna. Tady to pro ně bylo dobré rozptýlení,“ shrnul věc bývalý reprezentační útočník a hrdý Duklák Günter Bittengel.

„Za dob pana Gottwalda, za velké drnovické éry, kdy se tu dokonce hrály evropské poháry, to se sem nejezdilo dobře. Měli velkou sílu, bylo tu kvalitní mužstvo, dobré prostředí. Udělali z toho takovou pevnou tvrz,“ vzpomínal Bittengel. „Mně je líto, že tenhle stadion asi končí. Byl nádherný, a kdyby se upravil, mohla by se na něm liga zase hrát. Má ligové ochozy, všechno. Rozhodla jiná vůle,“ přidal se i kouč Dukly Petr Rada.

Herci posledního profesionálního díla v drnovických kulisách se střídali s komplimenty. Genius loci vesnické areny postavené tak trochu z rozmařilosti devadesátých let je zkrátka příliš silný.

„Před zápasem jsme na to nemysleli, soustředíte se jen na hru. Po utkání to na mě ale dopadlo. Byť jsem tady hrál jen rok, tak se tu hrálo dobře, je neuvěřitelné, jak aréna na každého dýchne historií. Zasloužilo by si to opravu, aby se tu mohly hrát zase velké zápasy a byl by z toho opět nádherný stadion. Ke všemu je potřeba ale peněz a správných dohod, k tomu nedošlo a pro nás to zkrátka dnes končí. To je fotbalový život,“ povzdechl si jinak spokojený bek Vyškova Tomáš Čelůstka.

Podobné dojmy se mísily i v dalších aktérech, kteří se vždy na chvíli zastavili nad zvláštním momentem konce, byť baráž je teprve v poločase.„Na mě to padlo už včera, uvědomil jsem si spoustu věcí. Já jsem proto rád, že přišla krásná divácká kulisa. Slyšel jsem od lidí, jak nám moc přáli, spoustu věcí odpustili a ze srdce fandili. Byli rádi za každý pozitivní moment. Nebyli přísní, byli shovívaví a povzbudiví,“ rozpovídal se kouč domácích Jan Kameník.

„A my se s nimi rozloučili důstojným způsobem. Přáli jsme si přivézt ještě jednou prvoligový tým a to se podařilo. Hráči i fanoušci si tento zápas budou dlouho pamatovat,“ shrnul pocity trenér, vděčný poslední návštěvě 2 018 diváků.

Vyškov pod ním rozehrál už svoji třetí baráž v řadě, prolomit gólovou neplodnost proti prvoligistům se mu však nepodařilo ani napopáté. „Je to další výzva, snad to napošesté vyjde,“ věří trenér. Odveta je na programu v Praze na Julisce v neděli od 15 hodin.

„Myslím, že jsme tu hráli až moc opatrně, v domácím prostředí tedy čekám větší kvalitu, agresivitu a drajv jít za výsledkem od první minuty. Tato vyčkávací taktika by se nám také mohla vymstít,“ varoval své nástupce Bittengel. „Souboj ale rozhodne kouč Petr Rada, tomu věřím,“ uzavřel internacionál.

Jet na Duklu s hratelným výsledkem, tak si to domácí malovali, což Vyškov bezgólovou remízou splnil. „Já deklaroval předem, že je to pro nás jen výzva, a když se to nepodaří, nic se neděje. Oni musí,“ shrnul Kameník. „Kvalita kádru i zkušenost je na jejich straně, ale neskládáme zbraně a dnešek ukázal, že můžeme být klidně i víc než rovnocenný soupeř,“ uzavřel hodnocení kouč Kameník.

Pak se „áčkový“ MFK Vyškov odstěhuje do Příbrami...