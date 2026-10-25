Drchal před zápasem s Plzní: Kluci na zápas s Kovym jistě něco vypíšou

Tak zaprvé: Záložníci Východočechů Michal Hlavatý a Marek Icha pod současným koučem Viktorky Radoslavem Kováčem dříve kopali jak v Pardubicích, tak i v Liberci. Navíc si pod ním zahrál i obránce Denis Halinský.
Zadruhé: Slovenský stoper Dávid Krčík bude mít proti Viktorce rovněž zvýšenou motivaci, protože s Kováčem v létě v Plzni nenašel společnou řeč a raději přestoupil do Pardubic
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Zatřetí: Pardubický trenér Jan Trousil dříve působil coby asistent Miroslava Koubka právě ve Viktorii.
„Kluci už hlásili: Teď Kovy a hned po něm Liberec,“ říká na adresu Hlavatého s Ichou pardubický útočník Václav Drchal. „Hezky se to schází, do kabiny určitě rádi něco vypíšou,“ dodává.
Plzeňští, kteří ve čtvrtek večer doma podlehli v utkání Evropské ligy 1:2 celku Levski Sofia, na tom v tabulce nejvyšší tuzemské soutěže nejsou nějak nápadně lépe než dvanácté Pardubice. Na deváté příčce mají jen o pět bodů víc, konkrétně 16.
„Všímám si, že dostávají paradoxně hodně gólů, přitom vždycky platili za tým, který branky neinkasuje,“ poznamenává Drchal. „Nechci to zakřiknout, aby to neskončilo 0:0, ale doufám, že jejich obranu otevřeme,“ přeje si.
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Sílu protivníka, za nějž nastupuje třeba i aktuálně druhý nejlepší kanonýr Chance ligy Christophe Kabongo, ovšem Drchal rozhodně nepodceňuje. „Pořád je to jeden z top tří klubů u nás, byť jeho poslední zápasy nejsou úplně přesvědčivé,“ varuje. „My ovšem do Plzně pojedeme s tím, že tam chceme něco uhrát.“
Jemu samotnému se po rozpačitějším úvodu po transferu z pražských Bohemians v Pardubicích konečně začalo dařit — v uplynulých čtyřech kolech vsítil dva góly a na další dva nahrál. Minule při vítězství 3:0 nad Zlínem krásně našel ve vápně zakončujícího Jelínka. „Jako tým jsme se hodně zvedli a tím šel nahoru i můj osobní výkon,“ těší Drchala.