Chci být lídr, hecovat kluky, říká Bergqvist, karvinská posila ze Švédska

„Dvacet třicet minut to vypadalo nadějně. Jenže soupeř vyrovnal, přišla červená karta a to nás rozhodilo.“

Stoper upozornil, že i přes porážku musejí myslet pozitivně. „Slovácko je na druhé straně tabulky, je čtvrté. Byl to silný soupeř, který nás otestoval.“

Douglas Bergqvist je prvním Švédem v historii karvinského klubu. V této sezoně už je však osmnáctým cizincem ve třicetičlenném kádru. Spolu s ním minulý týden posílil obranu také Černohorec Momčilo Raspopovič.

Proč Karvinští mají tolik cizinců, jejich trenér Juraj Jarábek vysvětloval už dříve tím, že jen těžce lákají české fotbalisty.

„Prolustrovali jsme spoustu hráčů, ale máme nějaké limity. Dostat sem hráče za podmínek, jaké máme, je obrovský problém,“ řekl Jarábek. „Dobře placený hráč v Dunajské Stredě bude raději sedět na lavičce a brát plat patnáct tisíc eur, než aby šel hrát k nám. Někteří hráči jsou rozmazlení a peníze jsou pro ně důležitější.“

Brankář Dominik Holec z Karviné inkasuje gól v utkání proti Slovácku.

Jarábek věří, že noví fotbalisté mužstvu pomohou. „Douglas hned nastoupil i proto, že náš další stoper Bederka je zraněný,“ uvedl kouč. „Je schopný hrát v obranné čtyřce i trojce a umí oběma nohama. K tomu má velice slušnou hlavu. Přestože naposledy hrál v říjnu, protože ve Švédsku se hraje systémem jaro–podzim, tak dorazil dobře kondičně připravený.“

Jaký je první Švédův dojem z české nejvyšší soutěže? „Věděl jsem, že to tady bude fyzicky náročné a že se hraje ve velmi vysokém tempu. V tom je zdejší liga oproti Švédsku trochu jiná. Blíží se anglickému fotbalu. To mám rád,“ odpověděl třicetiletý obránce, který jako mladý zamířil do Anglie, kde začínal v roce 2009 v týmu U 18 Queens Park Rangers. V následujících pěti letech vystřídal šest týmů z nižších anglických soutěží. „Do Anglie jsem se stěhoval za rodinou a hrál tam druhou ligu.“

Poté prošel Švédskem, Norskem, Polskem, Ukrajinou a Lotyšskem. „Byl jsem na různých místech,“ podotkl. Do Karviné přišel ze švédského Degerforsu, s nímž loni sestoupil z nejvyšší švédské soutěže.

„Pochopitelně nechci, aby se něco takového opakovalo i tady,“ uvedl. „Důležité je, abychom nepřestávali myslet pozitivně. Ukázali jsme, že umíme hrát s dobrým týmem. Nesmíme mít hlavy dole.“ Jak by se popsal?

„Snažím se hrát agresivně, mám rád souboje. Potřebuji se ale ještě pořádně aklimatizovat, zvyknout si na nové prostředí, na spoluhráče. Do zápasu jsem šel po třech trénincích s mužstvem. Budu potřebovat nějaký čas, ale každým týdnem to bude lepší.“

Další duel čeká Karvinské v sobotu od 15.00 v Liberci.