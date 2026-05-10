Chance Liga 2025/2026

Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Petr Pánek
  11:40
Dal si krátký rozběh a z přímého kopu zakroutil levačkou míč do horního rohu branky. Třiadvacetiletý univerzál Alexandr Sojka si parádní trefou připsal první ligový gól v dresu Viktorie, když v 67. minutě navyšoval vedení svého týmu. Viktoria ve druhém kole skupiny o titul porazila na domácím hřišti Liberec 2:0 a udělala další krok k celkovému třetímu místu. „Vyhráli jsme potřetí v řadě, zlepšujeme se, ale stále je na čem pracovat,“ připomíná Sojka.
Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě utkání proti Liberci. | foto: Petr EretMAFRA

Momentka ze zápasu Viktoria Plzeň - Slovan Liberec.
Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu.
Plzeňský záložník Tomáš Ladra v utkání proti Liberci
Plzeňský záložník Pavel Šulc slaví gól Mohameda Toureho.
Užil jste si zápas a svoji první branku?
Určitě to byl můj velký sen. Pro kluka, který tady prošel mládeží, tak je vždycky největší sen hrát na tomto stadionu. A když navíc vstřelíte gól před vlastními fanoušky, tak je to nádherný pocit.

Kolik vás bude první gól stát?
Ještě přesně nevím, něco kluci už říkali. Doufám, že se nějak domluvíme, aby to bylo co nejlevnější.

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Dohadovali jste se s Tomášem Ladrou, kdo bude zahrávat přímý kop?
Popravdě ne, Ladrys měl v první půli trestňák a pak už jsem tam byl jenom já. Takže jsem to vzal na sebe a říkal mu, že to zkusím.

Vyšlo to skvěle, asi jste nemohl trefit lépe. Souhlasíte?
Já jsem většinu trestňáků kopal na stranu gólmana, ale teď jsem to změnil. V minulém domácím zápase jsem to netrefil, tak jsem zkusil druhou stranu a jsem rád, že to vyšlo.

Po zranění Kadlece jste se musel zatáhnout do obranné čtveřice. Nebyl to pro vás problém?
Musím říct, že to bylo docela složité, protože celý týden jsme se připravovali na určitý herní styl a po půl hodině bylo vše jinak. Ale na druhou stranu už jsem na tomhle postu párkrát nastoupil, takže jsem věděl, jaké pokyny mám plnit. Trenér mě využívá na více postech a já se musím přizpůsobit.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Alexandra Sojky z přímého kopu.

V posledních zápasech dostáváte hodně prostoru, cítíte důvěru trenéra?
Ano, cítím a jsem za to rád. Když jsem se vracel do Plzně, tak jsem nevěděl, jak to se mnou bude. Chtěl jsem hrát co nejvíc, ale takovou pozici jsem zpočátku takovou neměl. Teď je to samozřejmě lepší, což mě těší.

Vyhráli jste potřetí v řadě, už se vaše výkony blíží k tomu, co chcete hrát?
Zlepšujeme se, ale chceme od nás ještě daleko víc. Sice jsme Liberec do šancí nepouštěli, ale ani my jsme si hlavně v první půli toho tolik nevytvořili. Takže je pořád co zlepšovat.

Hodně rotujete pozice, sedí vám tento styl fotbalu?
Já jsem běhavý hráč, tak mně tento způsob hry vyhovuje. Je to těžké hlavně pro soupeře, který je na něco zvyklý a najednou tam přijdou změny. Z nich pak vznikají prostory, kterých můžeme využít a dostat se do šancí.

V úterý vás čeká Sparta, pojedete tam s větším klidem?
Určitě sebedůvěra je lepší, protože předtím jsme měli zápasy, na které nejsme hrdí. Na Spartu pojedeme s tím, že chceme vyhrát a prodloužit vítěznou sérii.

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

10. května 2026  11:04

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).

Kritika se na něj a celé fotbalové Teplice valila jako tsunami, skláři a jejich trenér Zdenko Frťala se ale smést nenechali - sobotní domácí výhra 2:1 nad Baníkem, ligová po nekonečném čtvrt roce, je...

10. května 2026  10:45

Nepřijatelné! Titulární sponzor odsoudil výtržnosti v derby, fotbalu dává stamiliony

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...

Za své jméno v názvu fotbalové ligy platí stovky milionů ročně. Teď její logo nesou i sobotní výtržnosti v pražském derby. Sázková kancelář Chance chování fanoušků odsoudila a napadení několika...

10. května 2026  10:22

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:15

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na...

10. května 2026  9:48

Chorý vs. Sörensen, do třetice už s červenou. Douděra pak sudím nadával

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista...

Za normálních okolností by to byla jedna z hlavních událostí večera. Po vběhnutí slávistických fanoušků na hrací plochu ještě před závěrem derby, které se nakonec nedohrálo, ale poněkud zapadlo, že...

10. května 2026,  aktualizováno  9:28

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

9. května 2026  21:46,  aktualizováno  23:54

Disciplinárka mimořádně zasedne už v neděli. Rozhodne o kontumaci derby?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Fotbal se s nedohraným sobotním derby začne vypořádávat už od nedělního rána. „Disciplinární komise svolala mimořádné zasedání,“ oznámila Ligová fotbalová asociace (LFA).

9. května 2026  23:25,  aktualizováno  23:46

Policie prošetřuje závěr derby kvůli výtržnictví. Viníkům hrozí dva roky vězení

Policejní těžkooděnci museli zasahovat na hřišti v závěru zápasu mezi Slavií a...

Policie už vyšetřuje vyhrocený závěr pražského derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty, kdy domácí fanoušci napadli hráče hostí, kvůli podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až...

9. května 2026  22:22,  aktualizováno  22:46

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

9. května 2026  22:32

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

9. května 2026  21:21,  aktualizováno  21:39

