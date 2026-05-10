Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Užil jste si zápas a svoji první branku?
Určitě to byl můj velký sen. Pro kluka, který tady prošel mládeží, tak je vždycky největší sen hrát na tomto stadionu. A když navíc vstřelíte gól před vlastními fanoušky, tak je to nádherný pocit.
Kolik vás bude první gól stát?
Ještě přesně nevím, něco kluci už říkali. Doufám, že se nějak domluvíme, aby to bylo co nejlevnější.
Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu
Dohadovali jste se s Tomášem Ladrou, kdo bude zahrávat přímý kop?
Popravdě ne, Ladrys měl v první půli trestňák a pak už jsem tam byl jenom já. Takže jsem to vzal na sebe a říkal mu, že to zkusím.
Vyšlo to skvěle, asi jste nemohl trefit lépe. Souhlasíte?
Já jsem většinu trestňáků kopal na stranu gólmana, ale teď jsem to změnil. V minulém domácím zápase jsem to netrefil, tak jsem zkusil druhou stranu a jsem rád, že to vyšlo.
Po zranění Kadlece jste se musel zatáhnout do obranné čtveřice. Nebyl to pro vás problém?
Musím říct, že to bylo docela složité, protože celý týden jsme se připravovali na určitý herní styl a po půl hodině bylo vše jinak. Ale na druhou stranu už jsem na tomhle postu párkrát nastoupil, takže jsem věděl, jaké pokyny mám plnit. Trenér mě využívá na více postech a já se musím přizpůsobit.
V posledních zápasech dostáváte hodně prostoru, cítíte důvěru trenéra?
Ano, cítím a jsem za to rád. Když jsem se vracel do Plzně, tak jsem nevěděl, jak to se mnou bude. Chtěl jsem hrát co nejvíc, ale takovou pozici jsem zpočátku takovou neměl. Teď je to samozřejmě lepší, což mě těší.
Vyhráli jste potřetí v řadě, už se vaše výkony blíží k tomu, co chcete hrát?
Zlepšujeme se, ale chceme od nás ještě daleko víc. Sice jsme Liberec do šancí nepouštěli, ale ani my jsme si hlavně v první půli toho tolik nevytvořili. Takže je pořád co zlepšovat.
Hodně rotujete pozice, sedí vám tento styl fotbalu?
Já jsem běhavý hráč, tak mně tento způsob hry vyhovuje. Je to těžké hlavně pro soupeře, který je na něco zvyklý a najednou tam přijdou změny. Z nich pak vznikají prostory, kterých můžeme využít a dostat se do šancí.
V úterý vás čeká Sparta, pojedete tam s větším klidem?
Určitě sebedůvěra je lepší, protože předtím jsme měli zápasy, na které nejsme hrdí. Na Spartu pojedeme s tím, že chceme vyhrát a prodloužit vítěznou sérii.