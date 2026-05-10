Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Douděra se omluvil za chování v derby: Musím se změnit v jiného člověka

Autor:
  14:11
Za své chování po vystřídání si od hlavního sudího Karla Roučka vysloužil červenou kartu. „Dejte třetí poločas, vy zm***!“ křičel podle zápisu slávistický bek David Douděra na rozhodčí. Po událostech v sobotním pražském fotbalovém derby se omluvil na svém Instagramu, nedlouho poté klubový šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že obránce v klubu skončí.
Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě. | foto: ČTK / Šimánek VítČTK

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
47 fotografií

„Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu,“ vyťukal Douděra předtím v příběhu na Instagramu.

V sobotu na sebe upozornil ve chvíli, když sudí Rouček zničehonic postupoval směrem k domácí lavičce. Kamery zabíraly právě Douděru, na jehož chování musel upozornit čtvrtý sudí u technických zón.

Na záběrech je zřetelné, jak sedmadvacetiletý slávista směrem k hlavnímu křičí: „Za co? Za co, jako?“ načež odešel do útrob stadionu s červenou kartou.

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

„Nechci se obhajovat. Chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Osobně mě to mrzí. Jen bych uvedl, že některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být,“ píše Douděra.

Toho si fanoušci na sociálních sítích dobírají i za to, jak se po odehraní míče do autu ještě schválně překulil do hřiště, aby mohl zdržet navázání s tím, že ho trápí křeče.

V utkáních je známý tím, že dění velmi emotivně prožívá. O to zajímavější pak bývají jeho pozápasové postřehy. Tentokrát ale ulétl.

„Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá situace pro mě bude mít a má jeden velký význam – změnu sebe samého, změnu v jiného člověka,“ zakončuje svůj příspěvek.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)

Douděrovo zvláštní chování vypíchl už v září trenér norského Bodö/Glimt v Lize mistrů, kdy si před neproměněnou penaltou hostů klekl k míči a dlouho si zavazoval tkaničku. „Bylo to trochu zvláštní. Je to pro nás poučení, že i tyhle momenty mohou nastat,“ líčil Kjetil Knutsen.

Slávistický bek má za sebou i těžké období, během nějž příliš nenastupoval kvůli vážné nemoci v rodině. Tu i díky jeho nasazení zvládli Douděrovi překonat loni na jaře.

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, řekl Tvrdík

Teď řeší další složitý problém.

Slavia ho kvůli jeho chování v derby společně s útočníkem Tomášem Chorým vyřadila z A-týmu a prostřednictvím šéfa Tvrdíka oznámila, že oba v klubu končí.

Douděra ve Slavii odehrál 153 zápasů, zahrál si Ligu mistrů či Evropskou ligu. Titul oslavil zatím jediný loni v květnu. Současné oslavy, ke kterým chyběly pouhé čtyři minuty, mu však zhořkly.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Vyhrožovali smrtí mně i rodině. Napadený Surovčík chce derby řešit právní cestou

Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.

Nejdřív schytal tři góly, což k fotbalu patří. Pak od fanoušků soupeře do obličeje obsah kelímku s pivem a ještě další ránu. To už na hřišti místo nemá. Gólmana sparťanských fotbalistů Jakuba...

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Aktualizujeme
Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

10. května 2026  13:55,  aktualizováno  14:17

Douděra se omluvil za chování v derby: Musím se změnit v jiného člověka

Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.

Za své chování po vystřídání si od hlavního sudího Karla Roučka vysloužil červenou kartu. „Dejte třetí poločas, vy zm***!“ křičel podle zápisu slávistický bek David Douděra na rozhodčí. Po událostech...

10. května 2026  14:11

Šéf Sparty reaguje: Stupňovaná nenávist, vedení Slavie má na závěru derby podíl

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.

První reakce fotbalové Sparty na sobotní scény v derby na Slavii: „Události v Edenu nevnímáme jako izolovaný exces, ale jako vyvrcholení dlouhodobě a mnohaúrovňově budované atmosféry nenávisti vůči...

10. května 2026  12:06,  aktualizováno  14:10

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, řekl Tvrdík

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli se na středeční utkání s Jabloncem budou moci slávističtí příznivci vrátit na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi...

10. května 2026  13:08,  aktualizováno  13:43

KOMENTÁŘ: Místo oslav titulu armagedon v Edenu. Proč?

Premium
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Můžete se ptát stokrát, tisíckrát, milionkrát a stejně nepochopíte. Nedá se jakkoli rozumně vysvětlit, proč horda šílenců v sobotu večer zničila fotbalové derby a vlastnímu klubu skrečovala téměř...

10. května 2026  13:27

Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Slávistickému kotli šéfoval přes deset let, teď už dlouho dění na aktivní fanouškovské fotbalové scéně jen pozoruje. I proto Lukáše Valu, kterému se mezi slávisty říká Strašák, sobotní události...

10. května 2026  13:26

Doufám, že to bude co nejlevnější, smál se Sojka po premiérovém gólu

Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě...

Dal si krátký rozběh a z přímého kopu zakroutil levačkou míč do horního rohu branky. Třiadvacetiletý univerzál Alexandr Sojka si parádní trefou připsal první ligový gól v dresu Viktorie, když v 67....

10. května 2026  11:40

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

10. května 2026  11:04

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).

Kritika se na něj a celé fotbalové Teplice valila jako tsunami, skláři a jejich trenér Zdenko Frťala se ale smést nenechali - sobotní domácí výhra 2:1 nad Baníkem, ligová po nekonečném čtvrt roce, je...

10. května 2026  10:45

Nepřijatelné! Titulární sponzor i vysílatel derby odsoudily, fotbalu dávají stamiliony

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk ve velké šanci hlavou nepřekonal brankáře...

Za své jméno v názvu fotbalové ligy platí stovky milionů ročně. Teď její logo nesou i sobotní výtržnosti v pražském derby. Sázková kancelář Chance chování fanoušků odsoudila a napadení několika...

10. května 2026  10:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Slavia řeší derby: doživotní zákazy, Chorý a Douděra ven z áčka, zavřená Tribuna Sever

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Rychlá reakce, která předjímá další disciplinární opatření. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu,...

10. května 2026  9:38,  aktualizováno  10:15

Absolutní šílenství v Praze, všímají si derby v zahraničí. Napadli Slováka! píší sousedé

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Nejen zahraniční média, ale také vlivné účty na sociálních sítích s miliony sledujících. Dopad závěru pražského derby je aktuálně nevyčíslitelný. „Šílené záběry! Stovky fanoušků Slavie vtrhly na...

10. května 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.