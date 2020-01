Zlín beru jako stálici první ligy, říká nový muž Simerský

„Pro nás fotbalisty to byla zajímavá zkušenost. Do takových míst se normálně nepodíváme. Viděli jsme práci z druhé strany, byla hodně tvrdá,“ vzpomíná obránce, který se stal zlínským hráčem až letos v lednu.

Byl jste tehdy naštvaný, že přestup do Zlína neklapl?

Důvod neznám, vázlo to prý na domluvě s Jabloncem. Nepátral jsem po tom a vrátil jsem se do Vlašimi, kde jsem hostoval i předtím. Byla to stejná soutěž, jakou hrál Zlín, takže jsem ani moc zklamaný nebyl. Věděl jsem, že ve Vlašimi budu mít vytížení stejné jako ve Zlíně.

V půlce prosince jste hrál za Opavu ve Zlíně. Pomyslel byste si, že za měsíc budete na opačné straně?

Od svého manažera jsem měl informace, že Zlín má o mě zájem. Ale když jsme hráli zápas ve Zlíně, tak jsem to tak nebral. Chtěl jsem uspět s Opavou. Zlín byl pro nás neoblíbený soupeře. Vždycky se na nás dobře připravil.

Proč jste chtěl z Opavy? Potřeboval jste změnu?

V Opavě jsem byl delší dobu, chtěl jsem novou motivaci, poznat fotbal jinde. Velkou roli hrály i vyšší ambice Zlína. Beru ho jako stálici první ligy. Věřím, že budeme bojovat v jiných patrech, než se nacházíme. Kádr je silný dost na to, abychom se posunuli výše.

V Opavě jste měl místo ve středu obrany pevné. Tady o něho budete muset bojovat v drsné konkurenci šesti stoperů, že?

Je to tak. Ve Zlíně se hraje jiným systémem než v Opavě. Jsem tady týden, zatím se spíše rozkoukávám.

Zlín hraje na tři stopery v řadě. Je to pro vás novinka?

Na tři obránce jsme hrávali za trenéra Skuhravého ve druhé lize a pak i chvilku po postupu. Ale už je to rok a půl. A hlavně, co jsem si všiml, tak kluci tady mají jiné návyky, než jsme měli my. Budu se to snažit pochopit co nejdříve.

Pocházíte z nedalekých Otrokovic, ale ve Zlíně jste nikdy nehrál. Proč?

Jako žák jsem měl na výběr mezi Zlínem a Slováckem, ale tím, že se ozvalo první Slovácko a líbilo se mi tam, tak jsem tam už zůstal.