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Chance Liga 2026/2027

Do Artisu zamířil polský talent z Kodaně. Sarapata je nejhodnotnějším hráčem Brna

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  13:05

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Do Artisu Brno přichází talentovaný Dominik Sarapata z FC Kodaň. (2. září 2026) | foto: SK Artis Brno

Na první pohled možná nenápadná posila, ve skutečnosti ale hráč s velkým potenciálem. Artis Brno získal na hostování z FC Kodaň osmnáctiletého polského záložníka Dominika Sarapatu. Podle webu Transfermarkt má momentálně tržní hodnotu tři miliony eur, což z něj dělá nejhodnotnějšího hráče v kádrech obou brněnských nováčků.

V sedmnácti letech už nastupoval v polské Ekstraklase, o pár měsíců později za něj Kodaň zaplatila Górniku Zabrze přes čtyři miliony eur. Teď má Sarapata získávat další zkušenosti v české nejvyšší soutěži. Artis oznámil příchod mladého polského reprezentanta na hostování do konce sezony.

„Je to jeden z největších polských talentů posledních let,“ říká trenér Roman Nádvorník. A není to jen obvyklá fráze, která doprovází příchod mladého fotbalisty. Sarapata má za sebou šestnáct zápasů v polské nejvyšší soutěži v dresu Górniku Zabrze, přestože v ní debutoval teprve jako sedmnáctiletý.

Do Artisu Brno přichází talentovaný Dominik Sarapata z FC Kodaň. (2. září 2026)

Právě jeho výkony v Zabrze přesvědčily FC Kodaň, aby v létě 2025 sáhla do Polska. Dánský klub tehdy oficiálně potvrdil, že si vyhlédl hráče, který už měl za sebou více než 1500 minut v Ekstraklase. „Ne náhodou si ho vloni pořídila Kodaň za cenovku okolo pěti milionů eur,“ připomíná Nádvorník.

Přesná suma zveřejněna nebyla, polská média však tehdy informovala o částce kolem čtyř milionů eur s možností dalších bonusů. V té době měl na kontě jedinou sezonu mezi dospělými. Klub ze Zabrze ho do prvního týmu vytáhl z vlastní akademie.

Sarapata se v ní dostal až k mistrovskému titulu polských dorostenců do 17 let. Do akademie Górniku přišel jako třináctiletý z Józefky Chorzów a v sezoně 2022/23 pomohl týmu k titulu. O dva roky později už dostal šanci mezi dospělými a během jarní části sezony 2024/25 se propracoval do základní sestavy prvního mužstva. Za Górnik nakonec odehrál 16 ligových utkání, vstřelil gól a přidal asistenci.

Do Artisu Brno přichází talentovaný Dominik Sarapata z FC Kodaň. (2. září 2026)

Kodaň si od něj hodně slibovala. Při příchodu mluvila o inteligentním a pracovitém záložníkovi s výborným vedením míče a vyspělostí, která je na jeho věk neobvyklá. V Dánsku pak dostal příležitost i v dospělém týmu. Debutoval v červenci 2025 v kvalifikaci Ligy mistrů proti Dritě, celkem si za první mužstvo připsal tři starty.

Větší prostor ale měl získat jinde. V lednu ho Kodaň poslala na hostování do Wisły Płock, kde nastoupil do sedmi utkání Ekstraklasy. Dánský klub mu přitom současně prodloužil smlouvu až do léta 2029. „Máme před sebou velmi mladého hráče a vidíme v něm velký potenciál,“ vysvětloval tehdy sportovní ředitel Kodaně Sune Smith-Nielsen.

Nyní tedy přichází další štace. Po Górniku, Kodani a jarní Wisle Płock se Sarapata stěhuje do Brna. A podle trenéra Nádvorníka by jeho adaptaci na český fotbal neměl komplikovat ani fyzický aspekt hry.

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„Už dva roky hraje dospělý fotbal, je perfektně fyzicky připravený na styl české nejvyšší soutěže,“ tvrdí kouč Artisu.

Sám Sarapata se navíc charakterizuje jako hráč, který chce být neustále v pohybu. „Moje hra je založená hlavně na běžecké stránce, nemám problém celoplošně lítat z vápna do vápna,“ popisuje.

Proč si vybral právě Brno? Roli sehrála i blízkost českého a polského prostředí. „Nejvyšší soutěž tady má úroveň, která by měla pomoci i mému osobnímu růstu, je tu kvalita. Mentalita lidí, řeč i kultura jsou mi taky velmi blízké,“ vysvětluje osmnáctiletý záložník.

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Ani s aklimatizací v kabině by neměl být problém. „Martin Pospíšil nebo Dominik Preisler působili v Polsku a jistě mi příchod usnadní. O samotném městě jsem už dříve slyšel a nyní už si načítám taky historii mého nového klubu. Moc se na tohle angažmá těším,“ svěřil se Sarapata.

A Artis si od něj neslibuje jen zvýšení konkurence. Z pohledu Kodaně jde o další krok v pečlivě plánovaném rozvoji hráče, který má podle Transfermarktu hodnotu tří milionů eur, tedy více než kdokoli jiný v Brně. Na druhého Amadoua Danteho ze Zbrojovky má „náskok“ 1,8 milionu eur. „Jeho hostování u nás samozřejmě moc vítáme, zvýší určitě konkurenci ve středu pole,“ dodává Nádvorník.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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