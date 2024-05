Plechatý přestoupil ze Sparty do Liberce, kde už tři roky hostoval

Dominik Plechatý přestoupil z pražské Sparty do Liberce, kde už poslední tři sezony hostoval. Se Slovanem podepsal pětadvacetiletý fotbalista smlouvu do roku 2027. Severočeský klub to uvedl na svém webu.