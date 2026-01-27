Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Prošel Spartou, za kterou si evropské poháry i zahrál. Na podzim v Liberci hrál v deseti kolech z devatenácti od začátku, přesto v šestadvaceti letech volí minimálně na půl roku nižší soutěž.
„Nezastírám, že jsem nad tím hodně přemýšlel, protože Liberec má zase vysoké ambice, chce hrát o evropské poháry a nejvyšší příčky. Ale tak nějak jsem vnitřně cítil, že po těch letech je čas na změnu. Jsem rád, že moje cesta vede sem do Brna,“ řekl Plechatý.
Podzim začal v základní sestavě, ale po třech kolech z ní vypadl, přednost vedle Šimona Gabriela dostával Ange N’Guessan. Až po zranění Gabriela se Plechatý vrátil, v posledních sedmi kolech nechyběl ani minutu. Liberec prohrál jen s Jabloncem, čtyřikrát vyhrál a remizoval na Dukle a na Spartě.
|
Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo
„Pozice stoperů je pro nás bezesporu ožehavé téma. Nepřemýšleli jsme o tom, že by kdokoliv z těch, co máme, odcházel, a naopak jsme tuto pozici chtěli doplnit,“ řekl liberecký generální ředitel Jan Nezmar.
„Nicméně přišla nabídka, která se těžko odmítá nám i Dominikovi. Zejména v kontextu toho, že Dominik u nás v posledním období neměl a zřejmě by i do budoucna nemusel mít tak velké herní vytížení a zároveň je v nejlepším fotbalovém věku. Takže jsme se nakonec dohodli, že ji budeme akceptovat,“ vysvětlil Nezmar.
Vedle Sparta působil Plechatý ještě v Jablonci a Mladé Boleslavi, v české lize odehrál 133 zápasů a vstřelil jeden gól.
Artis je po podzimu třetí, s bohatým majitelem v zádech přivádí zkušené ligové hráče. V lednu přišli Breite s Navrátilem z Olomouce, Fulnek z Mladé Boleslavi či David Hamansenya a David Osei ze španělského Leganés.
Už loni dorazili Pospíšil, Sedlák či Štěrba. Z Hradce klub koupil Samka, jenž jako dorostenec hrával za Slavii a pak byl v Lecce.
S drahým kádrem má Artis jediný cíl, na první Zbrojovku však ztrácí jedenáct bodů a má zápas k dobru. Hrát o postup může i v baráži s patnáctým či čtrnáctým týmem nejvyšší soutěže.
„Je to pro mě ohromná výzva,“ prohlásil Plechatý.