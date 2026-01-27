Chance Liga 2025/2026

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Autor:
  12:04
Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“ řekl Plechatý.
Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z Baníku Ostrava.

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z Baníku Ostrava. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký stoper Dominik Plechatý (ve výskoku) slaví gól do sítě Pardubic.
Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín pomáhá Dominiku Plechatému z Liberce s...
Liberecký stoper Dominik Plechatý odehrál loni v srpnu ve 3. kole první ligy...
13 fotografií

Prošel Spartou, za kterou si evropské poháry i zahrál. Na podzim v Liberci hrál v deseti kolech z devatenácti od začátku, přesto v šestadvaceti letech volí minimálně na půl roku nižší soutěž.

„Nezastírám, že jsem nad tím hodně přemýšlel, protože Liberec má zase vysoké ambice, chce hrát o evropské poháry a nejvyšší příčky. Ale tak nějak jsem vnitřně cítil, že po těch letech je čas na změnu. Jsem rád, že moje cesta vede sem do Brna,“ řekl Plechatý.

Podzim začal v základní sestavě, ale po třech kolech z ní vypadl, přednost vedle Šimona Gabriela dostával Ange N’Guessan. Až po zranění Gabriela se Plechatý vrátil, v posledních sedmi kolech nechyběl ani minutu. Liberec prohrál jen s Jabloncem, čtyřikrát vyhrál a remizoval na Dukle a na Spartě.

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

„Pozice stoperů je pro nás bezesporu ožehavé téma. Nepřemýšleli jsme o tom, že by kdokoliv z těch, co máme, odcházel, a naopak jsme tuto pozici chtěli doplnit,“ řekl liberecký generální ředitel Jan Nezmar.

„Nicméně přišla nabídka, která se těžko odmítá nám i Dominikovi. Zejména v kontextu toho, že Dominik u nás v posledním období neměl a zřejmě by i do budoucna nemusel mít tak velké herní vytížení a zároveň je v nejlepším fotbalovém věku. Takže jsme se nakonec dohodli, že ji budeme akceptovat,“ vysvětlil Nezmar.

Vedle Sparta působil Plechatý ještě v Jablonci a Mladé Boleslavi, v české lize odehrál 133 zápasů a vstřelil jeden gól.

Artis je po podzimu třetí, s bohatým majitelem v zádech přivádí zkušené ligové hráče. V lednu přišli Breite s Navrátilem z Olomouce, Fulnek z Mladé Boleslavi či David Hamansenya a David Osei ze španělského Leganés.

Už loni dorazili Pospíšil, Sedlák či Štěrba. Z Hradce klub koupil Samka, jenž jako dorostenec hrával za Slavii a pak byl v Lecce.

S drahým kádrem má Artis jediný cíl, na první Zbrojovku však ztrácí jedenáct bodů a má zápas k dobru. Hrát o postup může i v baráži s patnáctým či čtrnáctým týmem nejvyšší soutěže.

„Je to pro mě ohromná výzva,“ prohlásil Plechatý.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
