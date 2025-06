Další posila pro Slavii. Slovenský obránce Javorček podepsal čtyřletou smlouvu

„Slavia je obrovský klub, největší v Česku. Věřím, že to bude skvělý krok pro mou kariéru a pomůže mi se posunout dál. Moc se těším,“ říká nová posila českého mistra.



Javorček, jenž nejčastěji nastupuje na postu levého beka, se nyní se slovenskými mladíky chystá na domácí mistrovství Evropy do 21 let. Už ve středu narazí Slováci ve skupině A na Španělsko, poté na Itálii a Rumunsko. Rodák z Bojnic už se mihl i v reprezentačním áčku. Leč byl jen na lavičce, na premiéru čeká.

🔦 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗛𝗢𝗪 ✨ pic.twitter.com/OVsrxq5QKD — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) June 9, 2025

„Je to zajímavý mladý hráč, snoubí se v něm fyzická zdatnost s technickými dovednostmi. Trošku mi připomíná Davida Juráska, když k nám přišel,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.



„Při loňské generálce proti Žilině sváděl souboje s Míšou Tomičem, pár týdnů poté jsem se dozvěděl, že míří do Kielu. První, co nás zaujalo, byla jeho levá noha a velmi dobrá kopací technika. Další předností jsou standardní situace, jejich zahrávání. Dále výborný fyzický fond, vhodný somatotyp, zdravá agresivita, síla v osobních soubojích, k tomu dobrá pohybová kultura,“ přidává slávistický trenér přednosti blonďatého zadáka.

Zároveň si kouč uvědomuje, že Javorček ještě není hotový hráč. A dal si za cíl jeho talent naplno rozvinout. „Vidíme v něm potenciál, který může být mnohonásobně vyšší. Snad bude adaptace co nejrychlejší, v realizáku jsme o něm maximálně přesvědčení. Během sezony se ukáže, jak rychle přivykne stylu Slavie, který se oproti hernímu pojetí Kielu výrazně liší.“

Ve slovenské lize má Javorček odehráno 80 zápasů. Loni v létě odešel na hostování do Kielu. V dresu bundesligového nováčka debutoval v září proti Bayernu. Celkem vyběhl do 13 zápasů a připsal si dvě asistence. Dalších pět startů přidal za rezervu Kielu. „To, že jsem si chodil zakopat čtvrtou ligu za béčko, byla jen moje iniciativa,“ vysvětloval.

Teď se těší na novou výzvu: „Konkurence je ve Slavii velká, ale na to jsem zvyklý. Věřím si a uvidíme.“