Záložníkovi Janoškovi chybí ke spokojenosti ve Zlíně více bodů

9:11

S herním vytížením, kvůli němuž před třemi týdny přešel z Mladé Boleslavi do Zlína, může být spokojený. Trenér Bohumil Páník do něj vkládá velkou důvěru. Dojmy z hostování ve Fastavu ale kazí Dominiku Janoškovi to nejdůležitější – výsledky.