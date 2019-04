Jenom mě mrzí, že jsem nevstřelil gól, řekl nažhavený Janošek

„Byla tam i reprezentační pauza, takže jsem si ligu zahrál po více než měsíci. Těšil jsem se moc celý týden,“ přiznal záložník Dominik Janošek.

Právě návrat dvacetiletého mladíka do sestavy byl jedním z klíčových faktorů důležité domácí výhry 2:0 v záchranářském souboji nad Příbramí. Slovácko naplno bodovalo po šesti utkáních a v závěru základní části ligy ještě drží naději, že se v nadstavbě vyhne skupině o udržení.

Janošek byl v zápase u všeho podstatného. Před Zajícovým gólem v 7. minutě se postaral o předfinální přihrávku, na Hofmannově trefě 7 minut po pauze se pak podílel po rohu přesným centrem, na který ani nebylo potřeba vyskočit. Janoška bylo od začátku plné hřiště.

„Je to asi i tím, že jsem byl hodně namotivovaný. Ale je to moje práce na podhrotové pozici – všude být, všude tvořit hru. Jenom mě mrzí, že jsem nevstřelil gól. Ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ mávl rukou.

Možná právě jeho nadšení dokázalo po sérii neúspěšných výsledků nabudit i zbytek mančaftu. „Strašně dlouho jsme nevyhráli. Řekli jsme si, že zvlášť před našimi fanoušky musíme do zápasu dobře vstoupit, to se nám předtím moc nevedlo. Lidi nás hnali, v týdnu jsme dobře potrénovali, byli jsme hladoví po gólu a všechno se to vyplatilo,“ pochvaloval si Janošek.

Přínos mladého záložníka ocenil i trenér Martin Svědík. „Když jsem se rozhodoval, jestli Dominika nasadit, viděl jsem na tréninku, že má chuť, je hladový, to mi u některých hráčů hlavně při prohře v Teplicích chybělo,“ poznamenal Svědík. „Dominik podhrotovou pozici hraje velice dobře, plní si úkoly, ještě od něj čekám lepší čísla. Má pět střel, ale ani jednou bránu netrefil. Každopádně jeho výkon přispěl k tomu, že jsme utkání s Příbramí zvládli.“

Janošek přišel do Slovácka z Brna jako víceméně neznámý mladík v létě 2017, přesto se rychle propracoval do základní sestavy přes veterána Šumulikoského. V lize tak už nasbíral 32 startů, na premiérový gól však stále čeká. A sám si uvědomuje, že na koncovce ještě musí zapracovat. „Je to tak, na podhrotové pozici už potřebujete mít čísla. Navíc jsem hráč Plzně, tak to musí být trošku vidět,“ přiznává.

Situace ve spodní části tabulky se s blížícím se koncem základní části dramatizuje. Také proto si ve Slovácku čerstvého vítězství váží.

„O víkendu týmy kolem nás taky vyhrály, Bohemka, Opava i Karviná. Proti Příbrami jsme hráli zápas o všechno a tři body jsou hodně důležité,“ vydechl si Janošek.

Slovácko drží dvě kola před koncem základní části dvanáctou příčku a v případě dalších příznivých výsledků může stále pomýšlet na účast v prostřední nadstavbové skupině – na Teplice na klíčovém desátém místě aktuálně ztrácí dva body, na dohled jsou i další týmy.

„Myslím, že desáté místo pořád je reálné. Hlavně musíme teď bodovat v Liberci. Doma s Bohemkou pak budou tři body povinností,“ poznamenal Janošek.