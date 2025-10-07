Chance Liga 2025/2026

Janošek opět za nula. Sportovní úsek Olomouce vede Janotka, manažer se hledá

Václav Havlíček
  8:00
Fotbalová Sigma si zvyká na novou éru, ve které už sportovní úsek klubu neřídí vlivný funkcionář Ladislav Minář. Ten po jedenácti letech v klubu skončil na žádost nového spolumajitele Pavla Hubáčka. Sigma Minářův konec stále oficiálně nekomunikovala, avšak jde o formalitu.
Dominik Janošek (v modrém) v zápase proti Slovácku.

Dominik Janošek (v modrém) v zápase proti Slovácku. | foto: SK Sigma Olomouc, Dalibor Glück,  ČTK

Dominik Janošek pocítil tvrdost švédského soupeře.
Dominik Janošek (v modrém) okusil v prvním zápase po návratu do české ligy...
Dominik Janošek v dresu Sigmy Olomouc.
Olomoucký trenér Tomáš Janotka v utkání s Fiorentinou.
7 fotografií

Klub nyní řeší, aby vypovězení Minářovy smlouvy splňovalo všechny právní a finanční náležitosti. Minářův konec už ale není tajemstvím, které se pouze šušká fotbalovým zákulisím.

„Sportovní složku aktuálně zastřešuji já. Pracuje se na tom, aby přišel nový sportovní ředitel,“ prozradil olomoucký trenér Tomáš Janotka. Ten se nyní přímo zodpovídá generálnímu manažerovi Sigmy Aleši Škerlemu a předsedovi klubu Ondřeji Navrátilovi.

Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky

Trenér Janotka je tak nyní v olomoucké hierarchii hlavním mužem sportovního úseku.

Je otázka, jestli mu nový sportovní ředitel, přičemž se v kuloárech stále více skloňuje trenéra Baníku Pavla Hapala, důrazněji doporučí nasazování letní posily Dominika Janoška. 27letý záložník přicházel z první nizozemské ligy jako záruka nadstandardní techniky a výtečné střely.

Jenže v lize mu zatím Janotka dopřál v součtu pouze 181 minut. Což je z jedenácti odehraných kol ani ne jedna pětina všech minut. V posledních dvou ligových zápasech nenastoupil Janošek vůbec. Stejně tak byť ani minutu nedostal na hřišti Fiorentiny v prvním zápase Konferenční ligy.

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Naposledy Janošek nastoupil při šokujícím vypadnutí Sigmy ze třetího kola MOL Cupu na půdě divizních Nových Sadů. Janošek při prohře 2:3 skóroval dvakrát.

„Myslím, že jsem se k němu vyjadřoval už hodněkrát,“ opáčil nejprve Janotka. Vždy Janoška chválil ze dobrý přístup na trénincích a velkou míru profesionality. Co mu tedy chybí?

„Vnímám, že jste jeho velký ombudsman,“ reagoval Janotka na redaktora iDNES.cz po nedělním zápase Sigmy s Jabloncem. „Přednost holt dostávají jiní hráči. Hráči, kteří nám v zápase přinesou v rámci defenzivy i ofenzivy víc. Domes je fantastický fotbalista, nejlepší, kterého tu máme, to je bez debat. Ale máme věci, které mu vyčítáme. Vsázíme momentálně na větší komplexnost středních záložníků,“ pustil se Janotka do rozboru.

Janotka prozradil, že Janošek by určitě nastoupil v předminulém ligovém zápase na půdě Bohemians. „Jenže nám vznikly dvě zranění a všechno bylo jinak,“ pokrčil rameny Janotka.

„Máme ve středu zálohy Berana, Breiteho, Tkáče, Langera... Není jednoduché se pro Dominika prosadit. Je to ale fotbalista od pána Boha. Každopádně vnímáme, že je i na nás, abychom mu dokázali ušít pozici na míru. Pozici, kde vyniknou jeho přednosti a do určité míry se ztratí nedostatky,“ uvědomoval si olomoucký trenér.

„Není to pro nás jednoduché. On i my jsem měli větší očekávání, že odehraje víc. Ale určitě nad ním nelámeme hůl. Fotbal je dynamický, vše se může změnit. Řešíme to konkrétně každý zápas,“ ujistil Janotka.

„Musím čekat na svoji šanci, a když ji dostanu, tak ji musím využít na sto procent. Největší zlo je chodit tady kyselý a nadávat na něco,“ prohlásil Janošek už před časem.

Jít za penězi? Mám ambice. Janošek o návratu z ciziny i námluvách s Baníkem

Sigma pod trenérem Janotkou vsází na běhavý styl, fyzickou připravenost a celoplošný presink. Ačkoliv Janošek v předsezonním rozhovoru pro iDNES Premium ujišťoval, že „běhavý styl mu vůbec nevadí a je na něj z předchozích štací v Česku zvyklý,“ zdá se, že nároky momentální Sigmy nesplňuje...

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
