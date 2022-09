Měli jsme jenom pár propagačních střel, mrzí pardubického Janoška

Jen za dobu od trenérské výměny, kdy dvojici Krejčí – Novotný dočasně nahradil kouč pardubické rezervy Pavel Němeček, tedy za tři zápasy, se gólmani Východočechů obraceli pro balon do sítě sedmkrát.

V Ostravě byla pro další dění zásadní hned úvodní branka z 32. minuty, kdy Tetour precizně kopnutou penaltou potrestal faul kapitána hostí Černého ve vápně.

„Ty na 2:0 a 3:0 pro Baník už byly z toho, že jsme moc chtěli a otevřeli jsme jim to. Je to škoda,“ litoval Janošek. „Když prohráváme, je těžké se v našem rozpoložení nějak zvednout a dobývat. Ale musíme se z toho ponaučit a příští zápas do hry dát ještě víc,“ doplnil 24letý středopolař.

Ten svůj trestný kop po zákroku na Hlavatého v 56. minutě napálil pouze do zdi a později po pěkném uvolnění ve středu hřiště mířil kus vedle levého horního rohu ostravské brány. Pohříchu to byly nejslibnější pardubické možnosti; přestože Janošek a spol. povětšinou měli převahu v držení míče v poli, ve hře dopředu to byla bída.

„Stoprocentní gólovku jsme neměli. Bylo tam pár střel, ale takových propagačních. Musíme lépe řešit předfinální fázi. Ve vápně vůbec nejsme nebezpeční,“ uvědomoval si mladý fotbalista.

Pro něj osobně byl zápas prestižnější, protože v Baníku na jaře hostoval ještě coby hráč Plzně. „Měl jsem zvýšenou motivaci a fyzicky jsem byl v pohodě,“ glosoval Janošek svůj v kladném smyslu nápadný výkon. Těšit ho ale mohl jen maličko.

„Musíme si to vyříkat v kabině, nesmíme si nic nalhávat. Nikdo jiný nás z toho nedostane,“ řekl ke stávající výsledkové krizi. V neděli od 16 hodin ji Pardubice mohou přibrzdit v derby v pražském Ďolíčku, kde nastoupí proti Bohemians.