Ve Spartě ho ničila zranění. Hollý si zase zvyká na sever

  11:22
Když vloni v létě po veleúspěšné sezoně odcházel z Jablonce do Sparty, představoval si, jak bude bojovat o základní sestavu. Místo toho se ale slovenský fotbalový záložník Dominik Hollý pral se zraněními, kvůli kterým strávil více času v ordinacích než na trávníku. Za pražský klub proto někdejší mládežnický reprezentant odehrál v podzimní části sezony v první lize pouze dvě minuty a jen jeden celý zápas v MOL Cupu.
Dominik Hollý na jabloneckém tréninku

Dominik Hollý na jabloneckém tréninku | foto: Radek PetrášekČTK

Nyní v zimě se tedy ofenzivní středopolař Hollý do jabloneckého týmu ze Sparty vrátil, aby se rozehrál do bývalé formy. Kluby se dohodly na jeho hostování do konce aktuálního ročníku.

„Zažil jsem hodně smolné období. Na začátku přípravy ve Spartě jsem si poranil koleno a trvalo asi měsíc, než jsem se vrátil. Potom jsem měl problémy s břichem a léčení trvalo další zhruba měsíc,“ přiblížil zdravotně nepovedený start sezony ve Spartě 22letý Hollý.

To nejhorší ale teprve přišlo. „Když jsem se dal konečně dohromady a trénoval naplno dva, tři týdny, na tréninku jsem si nešťastně zlomil ruku, a to pro mě už znamenalo úplný konec podzimní sezony,“ popsal Dominik Hollý.

Proto když se naskytla možnost vrátit se na půl roku do Jablonce, kde na sebe v české lize výrazně upozornil, tak neváhal. V severočeském klubu se totiž cítí jako doma. Strávil tady rok a půl a v uplynulé prvoligové sezoně vstřelil sedm gólů. To mu vyneslo angažmá ve Spartě. „Letního odchodu do Sparty vůbec nelituji, podle mě to byl správný krok v mé kariéře. Jen jsem měl prostě smůlu na zranění. Věřím, že mi půlrok v Jablonci pomůže, v létě se do Sparty vrátím a ukážu, co ve mně opravdu je,“ plánuje si talentovaný Slovák.

Zatímco Jablonec se prezentuje jako menší rodinný klub, Sparta je v Česku oproti tomu fotbalový kolos s ohromnou diváckou základnou a velkým tlakem na každého hráče. „No, v tomhle to byl opravdu velký skok. Jsem sice kluk z vesnice, ale nějaký ten tlak jsem se snažil nebrat moc vážně. Užíval jsem si spíš, že v mém věku můžu ve Spartě být a chci toho dokázat ještě víc.“

Do jablonecké zimní přípravy naskočil hned v jejím prvním dnu v neděli 4. ledna, první dávky ale ještě absolvoval s ovázanou rukou. „Sice už je to v pohodě, ale raději si na ruku dávám ještě trochu pozor. Tak za týden a půl už však půjdu do soubojů úplně naplno,“ míní Hollý.

Jeho hostování v Jablonci v podobě návratu ze Sparty je pikantní i v tom, že Severočeši nyní ztrácejí na Pražany ze 3. místa jen tři body, takže na jaře bude na dálku bojovat o nejvyšší příčky proti „svým“...

„Za koho hraju, za něj nechám na hřišti všechno. Teď jsem zase v Jablonci a doufám, že mu pomůžu dostat se do pohárové Evropy, což se v minulé sezoně těsně nepovedlo. Většina kluků za dobu, kdy jsem za Jablonec rok a půl hrál, tady zůstala, takže nebude problém obnovit spolupráci na hřišti. Musím se jen po té pauze rozehrát a ukázat se na trénincích. Věřím, že to půjde správnou cestou, protože parta je tady pořád super,“ tvrdí jablonecký navrátilec Hollý.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
