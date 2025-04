Veľa šťastia, chlapče! Jak se Holec chystá oloupit Spartu

Má sympatické vystupování, velmi jasný názor, vysoké čelo, vystříhaná temena, zarostlou bradu, bystrý reflex a nebojácný styl, se kterým skáče útočníkům pod nohy.

Miluje San Francisco, americký basketbal (přednostně Golden State Warriors s famózním střelcem Currym), ležérní módní styl a číslo 77, které si kromě jiného nechal vytetovat na levý biceps.

Sledujete-li fotbalovou ligu, jistě si ho vybavíte ve svítivém brankářském dresu Baníku Ostrava.

Domino mu říkají.

Pokud se mu sobotní odpoledne povede stejně jako celé jaro, může být pro Spartu zásadním problémem.

Je tu; velký šlágr, výkop 16.00.

Ostravský brankář Dominik Holec chytá míč před Benjaminem Nyarkem z Liberce.

Žíznivý Baník očekává ohromující kulisu. Největšího z rivalů může přikovat na čtvrté místo a sám sebe poslat za stříbrem. „Bude to boj,“ slibuje Holec, který Spartě tři roky patřil. Patřil, taky na titulu má podíl, ale chytal málo. Dělal dvojku, dvakrát hostoval v Polsku, načež předloni přesídlil do Karviné, odkud se odrazil do Ostravy.

Ztracená brankářská duše? To si o něm nemyslete. Jen potřeboval zakotvit a podržet. „Dovolím si tvrdit, že jakmile cítí důvěru od trenérů, splatí jim to stokrát. On je obrovský srdcař a maximalista,“ poví táta Peter, který v české lize zvládl přes 100 zápasů, čili dvakrát tolik než třicetiletý syn: „Dominikova cesta za štěstím nebyla vydlážděná. O to víc mu přeju, aby už překážky překonávat nemusel.“

V Trenčíně, kde pracuje v nábytkářské firmě, se Holec senior naobědvá a synovi napíše:„Veľa šťastia.“ Pak sedne do auta a jako každý druhý víkend se vydá na sever. Třicet minut je to do Žiliny, další půldruhé hodiny do Ostravy.

Odjakživa bylo jasné, že z Dominika vyroste gólman. I když hrával basketbal nebo volejbal, nejblíž měl vždycky do fotbalové brány. Jen mu trvalo, než se prosadil. Vždyť i v Ostravě patřil na podzim mezi kompars, a kdyby konkurent Markovič během zimy nepřestoupil do Slavie, dost možná byste teď Holce viděl v polské nebo řecké lize. Každopádně v Baníku by nezůstal: „Protože to nejhorší, co se může gólmanovi přihodit, je nechytat.“

Teplice, 24. 02. 2024, FK Teplice - Karviná, 1. fotbalová liga. Karvinský Dominik Holec se diví.

Nastaly příznivé okolnosti a z Holce je jednička. Zvládl všech osm jarních kol, sedmkrát vyhrál a za sveřepou obranou pětkrát nedostal gól. V Baníku sice najdete populárnější hráče (Ewerton, Šín, Rigo, Boula), ale kdo ví, jestli by nasbíral tolik bodů nemít potetovaného Slováka v bráně.

„Když byl Dominik mladší, chválil jsem ho, že zůstává čistý, bez tetování. On říkal: Neboj, ono to přijde. A měl pravdu. Už jsem si zvykl, je to jeho tělo, jeho kultura. Pro mě je hlavní, že je zdravý a chytá.“ Sám proti Spartě vychytal v listopadu 1994 vítězství, napodobí ho syn?