Trenér Tomáš Galásek přiznal, že jste po sobotních výsledcích nebyli v nejlepším rozpoložení. Jak jste na tom byl vy?
Na to, jak se boříme, se nedívá pěkně, bojujeme s tím. Po minulém půlroku, kdy se nám na tabulku dívalo každý týden dobře, je tento půlrok úplně opačný. Samozřejmě to vnímáme, ale nemyslím si, že by nám to nějak svazovalo nohy. Robíme všechno pro to, abychom byli co nejlépe připraveni na zápasy a abychom v nich byli úspěšní. S Karvinou máme bod, dva zápasy za sebou jsme neprohráli, teď vzadu s nulou. Musíme si z toho brát i ty pozitivní věci.
Čisté konto vás určitě povzbudí.
Před pár měsíci by do naší branky možná spadlo všechno a prohrávali bychom nula tři po poločase, tentokrát se to naštěstí nestalo. Ten bod bereme, nula je určitě vzpruha do dalších zápasů a do toho posledního tento rok (v sobotu doma od 15.00 s Pardubicemi). Na ten se musíme co nejlépe nachystat, abychom podzim ukončili vítězně a možná pak nálada bude o něco lepší.
Vy jste měl v Karviné několik skvělých zákroků. Byl to z vašeho pohledu vydařený duel?
Nějaké šance jsem zlikvidoval, ale od toho tam jsem. Před tím se zase chalani házeli do střel. Vyzdvihovat nějaké individuality není na místě. V naší situaci musíme každé utkání pojmout jako mužstvo, v každém zápase dřít a makat jeden za druhého, aby výsledky přicházely, a to bylo znát i v Karviné.
Jak jste vnímal, když vám po některých předchozích utkáních fanoušci vyčítali chyby?
Jasně, jsem tam od toho, abych mužstvu pomohl, ale dovolím si tvrdit, že na posuzování situací na hřišti jsou jiní lidé. My si to rozebíráme. Nechci, aby to vyznělo, že moje výkony byly stoprocentní, to absolutně ne. Někdy se ale bavím nad tím, jak lidé dokážou posuzovat některé situace. Ale to je na jinou debatu. Je mi jasné, že moje výkony nebyly takové jako na jaře, ale člověk dělá vše pro to, aby se vrátil do formy, jakou měl. Nám se však nedařilo obecně jako mužstvu, což se samozřejmě podepíše na každém jednotlivci. Ale dělám všechno pro to, aby moje výkony byly jen a jen lepší, abych Baníku pomáhal v každé situaci, do které se dostanu, v každém utkání. Někdy se ale řeší zbytečné věci. Individuální výkony jsou pěkné, ale pokud nebodujete, jsou na nic. Když budeme všichni hrát na maximum a držet pohromadě, bojovat jeden za druhého, za Baník, tak věřím, že vítězství budou přicházet a i individuálně každý půjde nahoru.
Je váš tým mentálně natolik silný, aby zvládl boj o záchranu?
Mužstvo je natolik kvalitní, a po Novém roce bude ještě více, abychom se sestupovým pozicím vyhnuli. O tom jsem přesvědčený. Je to znát na naší každodenní přípravě. Dovolím si tvrdit, že kvalita byla vidět i v předchozích zápasech, byť nebyly úspěšné. Dobrý herní projev v nich však byl. Bohužel nám chybějí góly, což všichni víme. S Duklou (3:1) jsme je dali, v Karviné ne, ale nedostali jsme gól. Síla našeho mužstva sice není vidět, když se člověk podívá na tabulku, ale posun cítím obrovský oproti začátku sezony.
Opravdu?
Víme, co chceme hrát, jak chceme hrát a potom je to už jen o tom přístupu a o tom, jaké srdíčko do zápasu dáme, jakou bojovnost a nasazení. Uděláme vše pro to, abychom se vyhrabali ze spodních příček. Budeme mít na to celou zimní přípravu, soustředění, takže věřím, že společně s celým realizákem, s celým klubem se vyhneme zachranářským pracím. Baník dolů nepatří.
V čem vidíte zlom, že se Baník propadl až na ligové dno?
Bavit se o tom v prosinci je už trochu pozdě... Asi všichni víme kde a kdy ten zlom přišel. Kádr se obměnil, jiný je realizační tým, takže už nemá smysl se v tom vrtat. Musíme se dívat jen dopředu. Co a kdy se stalo není naše věc, nemá smysl se v tom hrabat. My musíme jen dennodenně pracovat na tom, abychom byli lepší a dostali Baník tam, kam patří. To je celé.
Boj o záchranu jste zažil i v Karviné. Co říkáte na její vzestup?
Pokud bych ze sebe vystřelil první věc, která mě napadla, tak bych zase mohl být kontroverzní... Nevím, zda to mohu říct, ale nedá mi to – se Slávií, s podporou tak velkého klubu v zádech, se vše řeší trochu lépe. Získávají šikovné hráče na hostování a kluby mají mezi sebou nějakou spolupráci. Každopádně v Karviné se posunuli prací trenérů, i když ten bývalý (Martin Hyský) už tam není. Ale i on má za sebou nějakou slávistickou minulost. Také nový trenér (Marek Jarolím) je šikovný a pokračuje v práci svého předchůdce. Karvinští mají na čem stavět, i když zřejmě budou mít problém udržet nějaké hráče. Ale určitě kádr zase dobře doplní a bude se jim dařit.
Za vás tomu tak nebylo, že?
Když jsem tam byl, tak si dovolím tvrdit, že jsme hráli o holý život. A tím, že jsme ligu zachránili, se to celé změnilo. A je to pro Karvinské dobře, přeji jim to. Je to o dohodách, které mají kluby mezi sebou. Všichni to vědí, není to žádné tajemství. Samozřejmě je to i o tom, jak se vše uchopí, jak pracujete s hráči. A jak je vidět, dobře. Mně Karviná pomohla, abych se posunul někam dále.
Přesto v nedělním derby vám fanoušci z kotle po střetu s Emmanuelem Ayaosim sprostě nadávali.
To mě mrzelo, ale to asi patří k fotbalu, i když je nemilé slyšet od svých bývalých příznivců takové pokřiky, ale takový je někdy fotbal v Česku a Slovensku.
Ayaosi od rozhodčího Dalibora Černého viděl žlutou kartu za filmování. Oprávněně?
Nemusel padat. Kdyby mě obešel, mohl dát gól do prázdné branky. Zůstal jsem stát, což ho možná trošku znejistilo, takže šel do nějaké druhé kličky, která už byla pomalejší. Nohu jsem stahoval, opravdu jsem neudělal pohyb proti němu. Měl jsem dojem, že on tam svou nohu nechal a kopl do mě, nebylo to tak, že bych ho podrazil. Tu situaci nevyřešil ideálně. Při tom jeho naznačení první kličky jsem se nepohnul, čímž jsem mu to znepříjemnil.