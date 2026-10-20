Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Výstavba jižní tribuny u Vršovické ulice odstartuje první etapu celkové rekonstrukce Ďolíčku, jež by měla trvat zhruba pět let. „Bylo to dlouhé a náročné období, ale dovedlo nás k vytouženému cíli. V následujících týdnech už fanoušci uvidí růst novou tribunu u tramvaje,“ řekl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
Ve středu dělníci začnou s pracemi na hlubinných nosných konstrukcích. „Když půjdou práce na pilotech hladce, tak na začátku listopadu by mohly být vyvrtané. Dalších přibližně deset dnů bude trvat usazení košů a vytvrdnutí betonu. Následně nastoupí do práce oceláři,“ uvedl Jakubowicz. Pokud by se práce zkomplikovaly, dokončení pilotáže by se protáhlo o dva týdny.
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Bohemians zůstanou v Ďolíčku dalších 60 let, můžou spustit modernizaci
„V letošním roce máme v plánu stavět téměř až do Vánoc. Přes svátky stavba utichne, ale v prvním týdnu nového roku se opět naplno rozjede,“ prohlásil Jakubowicz.
Bohemians představili novou podobu modernizovaného Ďolíčku loni v květnu. Vršovický stadion bude uzavřený a v tradičních zeleno-bílých barvách. Nově vyroste jižní tribuna k tramvajové zastávce a unikátní bude „plochá“ východní tribuna, která bude svým řešením připomínat stadion La Bombonera argentinského klubu Boca Juniors.
Před rokem získali Bohemians od města dlouhodobý pronájem stadionu na dalších 60 let. Mohou se tak pustit do potřebných úprav Ďolíčku, který přestává stačit současným požadavkům. Stadion bude po rekonstrukci splňovat kategorii 4 UEFA pro pořádání mezinárodních zápasů. Mimo utkání bude sloužit veřejnosti. Kapacita Ďolíčku má vzrůst ze 6250 na více než 8000 míst.