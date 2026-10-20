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Chance Liga 2026/2027

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Autor: ,
  12:25
Vizualizace nového Ďolíčku.

Vizualizace nového Ďolíčku. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Vizualizace nového stadionu.
Takto vypadá vizualizace nového Ďolíčku. Oproti stávajícímu stadionu nezvyk, co...
Součástí nového Ďolíčku má být i unikátní úzká tribuna na východní straně...
A takto by měl vypadat Ďolíček po přestavbě.
29 fotografií
Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových pilotech začnou již ve středu ráno.

Výstavba jižní tribuny u Vršovické ulice odstartuje první etapu celkové rekonstrukce Ďolíčku, jež by měla trvat zhruba pět let. „Bylo to dlouhé a náročné období, ale dovedlo nás k vytouženému cíli. V následujících týdnech už fanoušci uvidí růst novou tribunu u tramvaje,“ řekl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Ve středu dělníci začnou s pracemi na hlubinných nosných konstrukcích. „Když půjdou práce na pilotech hladce, tak na začátku listopadu by mohly být vyvrtané. Dalších přibližně deset dnů bude trvat usazení košů a vytvrdnutí betonu. Následně nastoupí do práce oceláři,“ uvedl Jakubowicz. Pokud by se práce zkomplikovaly, dokončení pilotáže by se protáhlo o dva týdny.

Bohemians zůstanou v Ďolíčku dalších 60 let, můžou spustit modernizaci

„V letošním roce máme v plánu stavět téměř až do Vánoc. Přes svátky stavba utichne, ale v prvním týdnu nového roku se opět naplno rozjede,“ prohlásil Jakubowicz.

Bohemians představili novou podobu modernizovaného Ďolíčku loni v květnu. Vršovický stadion bude uzavřený a v tradičních zeleno-bílých barvách. Nově vyroste jižní tribuna k tramvajové zastávce a unikátní bude „plochá“ východní tribuna, která bude svým řešením připomínat stadion La Bombonera argentinského klubu Boca Juniors.

Ředitel klubu Darek Jakubowicz a předseda představenstva Dariusz Jakubowicz na tiskové konferenci k představení vizualizace nového Ďolíčku.

Před rokem získali Bohemians od města dlouhodobý pronájem stadionu na dalších 60 let. Mohou se tak pustit do potřebných úprav Ďolíčku, který přestává stačit současným požadavkům. Stadion bude po rekonstrukci splňovat kategorii 4 UEFA pro pořádání mezinárodních zápasů. Mimo utkání bude sloužit veřejnosti. Kapacita Ďolíčku má vzrůst ze 6250 na více než 8000 míst.

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2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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vydáno 20. října 2026

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