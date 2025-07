Dohoda s West Hamem je daleko, Diouf trénuje se Slavií. Ta dál řeší také Klimenta

Už zkraje týdne řekl, že si dovede představit i Dioufovo setrvání. „A v tuto chvíli okolo přestupu Malicka není nic nového,“ přesvědčoval na páteční tiskové konferenci v Edenu.

Slavia dál řeší příchod střelce Klimenta Na jaře měl olomoucký Jan Kliment, nejlepší ligový střelec uplynulé sezoně, ve Slavii před podpisem. Jenže pak si v pohárovém utkání v Ostravě zlomil nohu a jednání o přestupu na čas ochladla. Jaký je stav nyní? „Celou záležitost řešíme,“ potvrdil Tvrdík. „Sigma však získala nového majitele pana Hubáčka, klub má logicky jiné ambice než dosud, chce postoupit do Evropské ligy, chce mít úspěšnou sezonu, stejně jako jsme chtěli mít my úspěšnou první sezonu pod panem Tykačem. O Klimentovi však společně diskutujeme, nabídku jsme předložili a uvidíme, jestli se dohodneme. Máme představu, jak by to mohlo dopadnout, ale zatím bych o tom nemluvil.“

Diouf, nejlepší cizinec uplynulé sezony, je opět součástí slávistického týmu. Trénuje a připravuje se na nový ročník. Dost možná nastoupí i v nedělní generálce proti Dynamu Drážďany.

„Věřili jsme, že jednání s West Hamem se doberou k rychlému konci. I proto jsme nejprve trenéra požádali. aby hráče už nenasazoval,“ upřesnil Tvrdík. „Společnou představu o transferu jsme však zatím nesladili. Zůstáváme trpěliví, protože přestupové období je dlouhé a naše zkušenost je taková, že se věci klidně mohou rozpohybovat až v posledních dnech či hodinách. Buď se domluvíme s West Hamem, nebo budeme čekat na nabídky jiných klubů.“

A když nepřijdou?

„V klidu si dovedu představit, že se pokusíme s hráčem domluvit na tom, aby ve Slavii ještě půl roku zůstal a zahrál si Ligu mistrů. Jsme přesvědčeni, že při jeho neustále vzrůstající výkonnosti by mohla jeho hodnota ještě stoupat,“ navázal Tvrdík.

Otázka je, co na to samotný Diouf, který měl nabídky z anglické Premier League už v zimě, kdy v rozhovoru tvrdil: „Můj čas k odchodu se blíží. Vím to, ale neplánuju. Bůh mi ukáže cestu.“

Dioufovi by do West Hamu, kam se už těšil, mohl paradoxně pomoct jiný přestup. Klub, jehož akcionářem je i český miliardář Daniel Křetínský, prodal v pátek ghanského křídelníka Mohammeda Kuduse do Tottenhamu a inkasuje celkem 55 milionů liber, tedy zhruba 1,6 miliardy korun.

„Právě část z těchto peněz by klub mohl použít na další posílení kádru,“ shodují se insideři z Ostrovů.

Slavia chce mít z nadějného Senegalce nejdražšího borce v historii české ligy.

Poslední dvě nabídky, které z Londýna obdržela, však údajně v základu nepřesáhly ani 20 milionů eur, v přepočtu půl miliardy, což je v očích českých šampionů málo. Červenobílí by se rádi dostali až na sumu 25 milionů eur (615 milionů korun).

Diouf je jediný hráč, jehož slávistická budoucnost je týden před startem nového ligového ročníku nejistá.

Christos Zafeiris i Igoh Ogbu, další potenciální zboží pro zahraniční zájemce, podepsali v Edenu nové smlouvy. „Kluci, kteří zůstali, jsou pro nás největšími posilami,“ věří Tvrdík.

Slavia rovněž přivedla českého reprezentanta Michala Sadílka z Twente, gambijského fotbalistu Youssouphu Sanyanga ze švédského Östers, Japonce Daikiho Hašioku z anglického Lutonu a obránce Dominika Javorčeka ze Žiliny, jenž hrál v uplynulém ročníku bundesligu v Kielu.

Právě mládežnický slovenský reprezentant si na svůj soutěžní debut v sešívaném dresu počká ze všech nejdéle, protože si v přípravě vážně poranil koleno a musí na operaci.

I proto teď Slavia netlačí na odchod Dioufa. Javorček ho měl totiž společně s Ondřejem Zmrzlým zastoupit na levém kraji.