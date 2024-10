Daruj krev, zachraň životy. Proč slávisté proti Dukle hrají v bílých dresech?

Všichni, kteří do 30. 11. doloží, že darovali v posledních třech měsících plnou krev, budou zařazeni do slosování o 3x 2 VIP vstupenky na zápas. V květnu budou dárci, kteří absolvovali minimálně dva odběry zařazeni do slosování o účast na výjezdu s A-týmem.

Stačí poslat potvrzení o odběru, které získáte na jakékoli odběrové stanici, na email krev@slavia.cz.

S potvrzením si navíc každý dárce může vyzvednout limitovanou edici náramku ve fanshopu Slavie.