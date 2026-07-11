Divočina proti Young Boys, druhá porážka. Je co zlepšovat, vědí plzeňští fotbalisté

„Dobrý zápas pro diváky, který nám ukázal spoustu věcí,“ reagoval Marek Bakoš, jeden z asistentů plzeňského kouče Hyského.
„Nebyli jsme produktivní, v prvním poločase jsme zahazovali šance, naopak soupeř nás po hezkých akcích nebo krásných střelách trestal. Pak jsme dokázali dorovnat tříbrankovou ztrátu, chtěli přidat rozhodující úder, místo toho ale Young Boys znovu dvakrát udeřili. Samozřejmě nechcete prohrávat, ale pořád jsme v nějaké fázi přípravy,“ popisoval Bakoš.
Za stavu 0:3 se v plzeňském dresu prosadili postupně nová posila Pirgič, záložník Ladra a kapitán Vydra, který využil mizerné rozehrávky soupeře. Šestý tým uplynulé sezony švýcarské nejvyšší soutěže pak ale ještě dvakrát skóroval.
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„Pět inkasovaných branek je moc. Alespoň nám to ukázalo, co musíme zlepšit,“ uvažoval Prebsl, který se zabydluje v novém prostředí. „Kluci mě vzali dobře, jsem strašně rád za šanci, kterou jsem tu dostal. Plzeň má velké ambice a já bych rád k týmovému úspěchu pomohl. S některými kluky se znám fakt dlouho, třeba s Denisem Višinským jsme spolu hráli od deseti let ve Slavii. A samozřejmě mi pomáhá i to, že jsem v Karviné hrál pod panem Hyským,“ vypočítal dvaadvacetiletý záložník.
Na závěrečnou půlhodinu naskočil do plzeňské sestavy také nigerijský útočník Lawal, kterého Viktoria v lednu koupila za 73 milionů korun z chorvatského NK Istra jako nejdražší posilu v historii klubu. Ale poslední měsíce léčil zranění. „Je to pro nás hodně důležitý hráč a jsme rádi, že je zdravotně už v pořádku. Teď bude pracovat na tom, aby se dostal co nejdřív do optimální kondice a herní kvality,“ řekl Bakoš.
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Do Rakouska už dorazili také reprezentanti, kteří si zahráli na světovém šampionátu. Konkurence tak ještě vzrostla, start sezony se blíží. V úterý Plzeň zakončí soustředění v Rakousku duelem proti ukrajinskému Žitomiru, pak už trenér Hyský bude muset zúžit sestavu a tým naladit na start sezony.
„Uvidíme, zda do posledního utkání už zapojíme kluky ze světového šampionátu, nebo se budou připravovat individuálně. Chceme vybrat ten nejsilnější tým, který 25. července zahájí ligu doma s Libercem,“ prohlásil Bakoš.