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Chance Liga 2026/2027

Divočina proti Young Boys, druhá porážka. Je co zlepšovat, vědí plzeňští fotbalisté

Ervín Schulz
  7:43

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys. | foto: FC Viktoria Plzeň

Divokou přestřelku nabídl druhý přípravný duel fotbalistů Plzně na soustředění v Rakousku. V pátek proti švýcarským Young Boys Bern v utkání, které se hrálo na 2x60 minut, sice smazali ztrátu 0:3 na 3:3, ale soupeř v závěru dvěma brankami znovu odskočil na konečných 3:5. „Hrál jsem první hodinu, dostali jsme v ní tři góly, což je určitě zbytečně moc. Byly tam dobré věci, ale je jich také spousta, které musíme zlepšit,“ líčil pak záložník Filip Prebsl, posila Viktorie z Karviné.

„Dobrý zápas pro diváky, který nám ukázal spoustu věcí,“ reagoval Marek Bakoš, jeden z asistentů plzeňského kouče Hyského.

„Nebyli jsme produktivní, v prvním poločase jsme zahazovali šance, naopak soupeř nás po hezkých akcích nebo krásných střelách trestal. Pak jsme dokázali dorovnat tříbrankovou ztrátu, chtěli přidat rozhodující úder, místo toho ale Young Boys znovu dvakrát udeřili. Samozřejmě nechcete prohrávat, ale pořád jsme v nějaké fázi přípravy,“ popisoval Bakoš.

Za stavu 0:3 se v plzeňském dresu prosadili postupně nová posila Pirgič, záložník Ladra a kapitán Vydra, který využil mizerné rozehrávky soupeře. Šestý tým uplynulé sezony švýcarské nejvyšší soutěže pak ale ještě dvakrát skóroval.

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„Pět inkasovaných branek je moc. Alespoň nám to ukázalo, co musíme zlepšit,“ uvažoval Prebsl, který se zabydluje v novém prostředí. „Kluci mě vzali dobře, jsem strašně rád za šanci, kterou jsem tu dostal. Plzeň má velké ambice a já bych rád k týmovému úspěchu pomohl. S některými kluky se znám fakt dlouho, třeba s Denisem Višinským jsme spolu hráli od deseti let ve Slavii. A samozřejmě mi pomáhá i to, že jsem v Karviné hrál pod panem Hyským,“ vypočítal dvaadvacetiletý záložník.

Na závěrečnou půlhodinu naskočil do plzeňské sestavy také nigerijský útočník Lawal, kterého Viktoria v lednu koupila za 73 milionů korun z chorvatského NK Istra jako nejdražší posilu v historii klubu. Ale poslední měsíce léčil zranění. „Je to pro nás hodně důležitý hráč a jsme rádi, že je zdravotně už v pořádku. Teď bude pracovat na tom, aby se dostal co nejdřív do optimální kondice a herní kvality,“ řekl Bakoš.

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Do Rakouska už dorazili také reprezentanti, kteří si zahráli na světovém šampionátu. Konkurence tak ještě vzrostla, start sezony se blíží. V úterý Plzeň zakončí soustředění v Rakousku duelem proti ukrajinskému Žitomiru, pak už trenér Hyský bude muset zúžit sestavu a tým naladit na start sezony.

„Uvidíme, zda do posledního utkání už zapojíme kluky ze světového šampionátu, nebo se budou připravovat individuálně. Chceme vybrat ten nejsilnější tým, který 25. července zahájí ligu doma s Libercem,“ prohlásil Bakoš.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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