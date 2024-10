Doma drží rekordy, ve Švédsku byl jen půl roku. Teah, drahý talent pro Slavii

Osmnáctiletý chlapec má za sebou zdravotní prohlídku a návštěvu Edenu, kde o víkendu viděl slávistické vítězství nad Duklou (3:0). K týmu by se měl připojit po skončení švédské ligy, která se hraje v systému jaro-podzim, v průběhu listopadu.

Po zimní přestávce by se pak poprvé mohl začít objevovat v kádru červenobílých.

Zdroje z Edenu potvrzují, že slávisté do Švédska za levonohého středního či krajního záložníka pošlou asi tři a půl milionů euro, což dělá v přepočtu takřka 90 milionů korun.

Novinář Daniel Kristoffersson ze švédského Aftonbladetu, který o transferu informuje od minulého týdne, navíc přidává informace o výrazných bonusech, jež by ve smlouvě mezi oběma kluby neměly chybět: „Mělo by se jednat asi o 900 tisíc eur, z nichž jsou minimálně dvě třetiny pro Hammarby snadno dosažitelné. Stačí, aby se Slavia, která s přehledem vede ligu, kvalifikovala v příští sezoně do pohárové Evropy, a to bez ohledu na to, kolik zápasů za ni Teah odehraje.“

Zbývající část bonusové položky je podmíněna tím, jak si hráč ve Slavii povede. Procenta z přestupu by měl obdržet i Teahův mateřský klub v Libérii.

Na české poměry jde o mimořádný příchod.

Důležitou roli v něm měl sehrát i Oscar Dorley, jeden z klíčových hráčů Slavie a Teahův spoluhráč z národního týmu.

„Na druhou stranu když jsou dva hráči ze stejné země a snažíte se od jednoho z nich něco zjistit, nikdo svého kamaráda nepotopí,“ pousmál se Jindřich Trpišovský. „Když jsme v minulosti sbírali informace třeba o hráčích z Rumunska, Nico Stanciu o všech řííkal, že jsou nejlepší a skvělí. Tohle člověk musí brát s rezervou.“

Slávistický univerzál Oscar přihrává balon kolem teplického Roberta Jukla.

Každopádně doporučení na Teaha vzala Slavia vážně.

Jeho vývoj prý detailně monitorují i kluby z anglické Premier League. Známý fotbalový novinář a influencer Fabrizio Romano jej zase v minulosti spojoval s AC Milán, Bayerem Leverkusenem či Sportingem Lisabon.

V Libérii, zemi legendárního střelce George Weaha, držitele Zlatého míče z roku 1995, jeho skorojmenovec Teah mezitím překonal už řadu rekordů. Když mu bylo 15 let a 347 dnů, trefil se za seniorskou liberijskou reprezentaci proti Burundi. Aktuálně má devět oficiálních reprezentačních startů a dvě branky. Do osmnácti působil v domovském Nimba Kwado FC, než se letos na jaře přesunul právě do Hammarby, kde ihned podepsal čtyřletý kontrakt.

Švédský klub za něj v dubnu měl zaplatit 120 tisíc dolarů, tedy necelé tři miliony korun. Po šesti měsících a pouhých osmi startech odejde zhruba za třicetinásobek.

Teah přitom v Allsvenskan sbíral minuty vyloženě po troškách, dostřídával v závěrech zápasů a v základní sestavě byl pouze v domácím poháru proti soupeři z třetí ligy.

Liberijský záložník Divine Teah v dresu švédského Hammarby. Už brzy by měl navléknout červenobíé barvy Slavie.

Slavia věří, že s ním udělá podobné terno jako s Malickem Dioufem, kterého letos v lednu přiváděla pro změnu z norského Tromsö. Levý krajní bek či záložník se vyhrál až do senegalské reprezentace a nahlas si říká o velký přestup do elitní evropské soutěže.

Podobnou cestu ze Skandinávie do Slavie zvolili v poslední době také Christos Zafeiris nebo Igoh Ogbu. Ještě dřív se povedl také přestup Alexe Baha, jenž se ze Slavie odrazil k angažmá v Benfice Lisabon.

„A podobné příběhy nám pomáhají. Třeba konkrétně u Malicka bylo klíčové, že si volala s krajanem Abdallahem Simou, který mu krok do Slavie doporučil,“ připomněl Trpišovský. A v podobné roli měl nyní vystupovat i zmiňovaný Oscar, který navíc o osm let mladšímu krajanovi pomůže v Praze s aklimatizací.

Oficiálně by oba kluby mohly přestup potvrdit už v příštích dnech. Nejpozději v zimě by pak Teah měl být s týmem.