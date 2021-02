Nejen Slavia chce fanoušky. Co když zrovna fotbal může jít příkladem?

Že by se život vracel do normálu? Zatím sotva.

Nechme stranou chiméry. Euro je daleko a stejně tak rozhodnutí, jestli (případně v jakém počtu) se na stadiony vrátí diváci. Každopádně jedna iniciativa trvá. Slavia hledá cesty, jak v Edenu nemít prázdno. O totéž se pokouší Sparta.

Za splnění základních podmínek, ke kterým patří negativní PCR test a respirátor. Slavia věří, že by na příští tři domácí zápasy (včetně dubnového derby se Spartou) mohlo dorazit až tři tisíce lidí. Ze dvou třetin držitelé permanentek, kteří před sezonou zaplatili nemalé peníze, aby měli svá místa jistá.



Ze zbylé třetiny zdravotníci z první linie, kteří by duely úřadujícího mistra měli jako poděkování za to, co v nesnadné době podstupují. „Dárek všem z integrovaného záchranného systému,“ naťukal slávistický boss Jaroslav Tvrdík na svůj twitterový účet.

Ze všeho nejdřív čeká Slavii čtvrteční odveta v Leicesteru o osmifinále Evropské ligy. První zápas skončil 0:0, a kdyby sešívaná letka senzačně postoupila dál, bude zajímavé sledovat, jestli by se podařilo alespoň trochu pootevřít turnikety.

Projekt se jmenuje Cesta ze tmy.



Pilotní kapitola se proměnila ve špatný vtip. Pamatujete, jak minulý týden premiérův poradce Roman Prymula hřímal před národem, že je potřeba zpřísnit všechna vládní opatření? Pár hodin poté z čestné lóže v Edenu sledoval, jak Slavia bojuje s Leicesterem. Jako jeden z mála vyvolených dostal pozvání, za což se slávistický šéf Tvrdík honem omlouval. Dokonce hovořil o morálním selhání klubu.

Prázdné sedačky ovšem nepřestávají být tématem.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Ministr zdravotnictvi CR podporil pokracovani druhe etapy pilotniho projektu Cesta ze tmy. Je nadeje, ze na pristich zapasech by mohlo byt 2.000 fans z rad permanentkaru a 1.000 hostu bezplatne jako darek vsem z integrovaneho zachranneho systemu. Vsichni PCR test v den zapasu. https://t.co/fNDCk5dx88 oblíbit odpovědět

Profesionální fotbal může jít příkladem, protože ukazuje cestu. Ligové kluby utrácejí miliony za testování hráčů i realizačních týmů, udržují se v bublině. V roce 2021 už se odehrálo šest ligových kol bez citelných problémů. Zrovna dnes se sice budou dva zápasy dohrávat, ovšem zbylých čtyřiatřicet je za námi. Tak proč by se nemohli vracet fanoušci?

Protože se nesmí do kin, do divadel, do restaurací.

Protože drtivá většina dětí nesmí do škol!

Ale co když zrovna fotbal jde příkladem?

„Především jsme rádi, že v této velmi kritické situaci, která v zemi panuje, vůbec můžeme hrát fotbal. A že tím fanouškům můžeme přinášet aspoň trochu zábavy. Další kroky musí být učiněny s rozmyslem. Určitě nás zajímá, jakým způsobem a za jakých podmínek bychom část našich fanoušků mohli vrátit do hlediště v řádu týdnů a měsíců.“ Toť stanovisko Sparty ústy mluvčího Ondřeje Kasíka.



Slavia je hlasitější. Určitě proto, že její šéf pro své názory a nápady využívá sociální sítě, což někdy působí až populisticky. Ovšem Slavia je v kurzu. Útočí na třetí titul v řadě, navíc jako jediný tuzemský klub zůstala v evropských pohárech.

Pandemie ochuzuje Slavii o diváky, peníze i zážitky, proto Tvrdík poslal otevřený dopis na ministerstvo: „Ministr zdravotnictví (Blatný) podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Jsme připraveni garantovat, že všech tři tisíce osob bude testovaných PCR testem v den zápasu (v mobilní laboratoři před stadionem) a budou mít od klubu respirátor FFP2. Využití 15 procent kapacity umožní zajistit na tribunách dostatečné rozestupy. Věřím, že dojde ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti šíření covidu-19.“



V úterý už byl Blatný opatrnější. „Ministerstvo podporuje projekt Cesta ze tmy, který je zaměřen na to, jak v budoucnu dostat především na kulturní akce větší počet lidí. Nespojoval bych fotbal s tímto projektem.“

A co teď? Ligová fotbalová asociace vzkázala, že iniciativu Slavie podporuje. A jak praví v prohlášení: „Hledá způsob, jak umožnit alespoň omezený přístup fanoušků na stadiony, a to způsobem, který bude otevřený všem klubům stejně, aby nedošlo k nastavení nerovných a omezujících podmínek.“

Bude to boj.