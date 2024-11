Za choreo pochvala, kvůli pyru pokuta. Slavia zaplatí za fanoušky 350 tisíc

Uložená pokuta je čtvrtým nejvyšším postihem v historii soutěže za chování fanoušků.

Za stejný prohřešek vršovický klub už v polovině srpna zaplatil 250 000 korun, Sparta tehdy za totéž obdržela pokutu 200 000 korun.

„I přes to, že fanoušci Slavie byli v této sezoně již jednou upozorněni, že podobně masivní a rizikové použití pyrotechniky nebude tolerováno a přijde po něm trest, rozhodli se tuto aktivitu zopakovat, dokonce v ještě větší míře. Disciplinární komise je proto znovu nucena reagovat a jasně deklarovat, že používání zejména vystřelovacího typu pyrotechniky v takto masivním rozsahu je naprosto nepřípustné,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.

Choreo slávistických fanoušků před zápasem s Karvinou.

Fanoušci Slavie se před utkáním se Slezany prezentovali působivým choreem na celém stadionu. „Jeho finálovou podobu lze bez ostychu označit za unikátní a výjimečný počin, který sklidil obdiv nejenom na tuzemské scéně. Disciplinární komise by samozřejmě ráda zůstala pouze u této pochvaly, jenže dění v ochozech po závěrečném hvizdu jí to neumožňuje. Masivní použití vystřelovací pyrotechniky, která reálně ohrozila bezpečnost a zdraví lidí na tribunách i aktérů utkání na hrací ploše, považujeme za naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Matzner.

„Ač se jednalo o dění po utkání, není akceptovatelné, aby hráči, kteří jdou poděkovat vlastním příznivcům za skvělou podporu, museli chránit své zdraví útěkem před všude létající pyrotechnikou. Nechceme si ani domýšlet, co by navíc mohlo nastat, pokud by některý z vystřelovacích tubusů byl vadný a explodoval přímo mezi stovkami lidí,“ řekl Matzner.

Olomouc za nesportovní chování fanoušků, kteří v duelu 14. kola s Karvinou použili pyrotechniku a poškodili zařízení stadionu, zaplatí 30 000 korun. Stejně vysoký trest obdržel i Hradec Králové za nevhodné pokřiky svých příznivců v zápase 15. kola proti Liberci.