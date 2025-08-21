Komise udělila dvě prodloužené stopky, za červenou budou pykat Kozel i Uhrinčať

Kozel poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě, na trávníku ale nevydržel ani poločas. V 37. minutě na vlastní polovině zezadu ošklivě šlápl na lýtko plzeňskému Lukáši Červovi a rozhodčí Jan Beneš ho rovnou vyloučil. Viktoria nakonec v přesilovce zvítězila drtivě 5:0. Kozel vynechá nejbližší dva ligové zápasy a utkání 2. kola domácího poháru, které je na programu v příštím týdnu.
O vstup do MOL Cupu a jeden duel nejvyšší soutěže přijde královéhradecký Uhrinčať, který byl ve víkendovém utkání 5. kola vyloučen shodou okolností rovněž na stadionu v Mladé Boleslavi. Sudí Ondřej Berka mu udělil červenou kartu za ostrý zákrok na domácího Romana Macka v 18. minutě. „Votroci“ hráli v oslabení již ve třetím kole po sobě a Mladé Boleslavi podlehli 2:3.
Slavia měla podle komise kopat penaltu. U zákroku Chaloupka sudí nechyboval
Další tři vyloučení hráči v první lize dostali od disciplinární komise pouze klasický, jednozápasový trest. Nejbližší kolo vynechají liberecký Aziz Kayondo, zlínský Jakub Černín a teplický Matěj Radosta.
Slavia Praha dostala pokutu 80 tisíc korun za porušení povinností pořadatele v domácím utkání s Teplicemi. Fanoušci červenobílých pronesli a použili zakázanou pyrotechniku. O polovinu nižší částku za podobný prohřešek v duelu s Olomoucí musí zaplatit Sparta Praha. Hradec Králové inkasoval pokutu 20 tisíc korun.