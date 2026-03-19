Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Berger v poločasové přestávce šlágru 25. ligového kola během strkanice v útrobách stadionu nakopl Kuchtu do zadního stehenního svalu. Přímo domácího fyzioterapeuta disciplinární komise potrestat nemohla, neboť není členem FAČR.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla. Slavia pro Blesk uvedla, že Bergera potrestala pokutou 50 tisíc korun a měsíčním zákazem činnosti.
Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR
Klub z Edenu, jehož hráči v derby zvítězili 3:1, pyká i za prohřešky fanoušků. Příznivci červenobílých se při šlágru s rivalem nevyvarovali výtržností, používali pyrotechniku a vhazovali předměty na hřiště. Podobných provinění se dopustili i sparťanští fanoušci, kteří navíc poničili zařízení stadionu.
Komise vyhověla žádosti záložníka druholigové Zbrojovky Brno Patrika Žitného o podmínečné prominutí zbytku trestu za vážné zranění protihráče Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Sedmadvacetiletý hráč vynechal už pět soutěžních duelů, zbývaly mu ještě tři. Původně dostal trest na 10 utkání, odvolací komise FAČR mu ho později snížila na osm. Žitný má nyní podmínku na dva měsíce.
„Komise při svém rozhodování zohlednila zejména skutečnost, že hráč Zbrojovky Brno již vykonal více než polovinu uloženého trestu. Zároveň fakt, že hráč Ústí nad Labem Tomáš Kott, který při daném zákroku utrpěl zlomeninu nohy, opět nastupuje do soutěžních utkání,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
V první lize dostali brankář Bohemians 1905 Tomáš Frühwald a Emmanuel Fully z Teplic za vyloučení nejnižší možný trest na jedno soutěžní utkání. Karviné bude v příštím kole nejvyšší soutěže kvůli čtyřem žlutým kartám v sezoně chybět na lavičce hlavní trenér Marek Jarolím.
Pokutu 30 tisíc korun obdržel Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků ve čtvrtfinále domácího poháru v Hradci Králové. V druhé lize musejí po vzájemném duelu zaplatit Zbrojovka Brno 25 tisíc a Táborsko 15 tisíc korun.