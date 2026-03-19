Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

  17:21
Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil fyzickému napadení sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu od domácího fyzioterapeuta Daniela Bergera. Letenští musejí po derby zaplatit 150 tisíc korun.
Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Berger v poločasové přestávce šlágru 25. ligového kola během strkanice v útrobách stadionu nakopl Kuchtu do zadního stehenního svalu. Přímo domácího fyzioterapeuta disciplinární komise potrestat nemohla, neboť není členem FAČR.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla. Slavia pro Blesk uvedla, že Bergera potrestala pokutou 50 tisíc korun a měsíčním zákazem činnosti.

Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Klub z Edenu, jehož hráči v derby zvítězili 3:1, pyká i za prohřešky fanoušků. Příznivci červenobílých se při šlágru s rivalem nevyvarovali výtržností, používali pyrotechniku a vhazovali předměty na hřiště. Podobných provinění se dopustili i sparťanští fanoušci, kteří navíc poničili zařízení stadionu.

Komise vyhověla žádosti záložníka druholigové Zbrojovky Brno Patrika Žitného o podmínečné prominutí zbytku trestu za vážné zranění protihráče Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Sedmadvacetiletý hráč vynechal už pět soutěžních duelů, zbývaly mu ještě tři. Původně dostal trest na 10 utkání, odvolací komise FAČR mu ho později snížila na osm. Žitný má nyní podmínku na dva měsíce.

„Komise při svém rozhodování zohlednila zejména skutečnost, že hráč Zbrojovky Brno již vykonal více než polovinu uloženého trestu. Zároveň fakt, že hráč Ústí nad Labem Tomáš Kott, který při daném zákroku utrpěl zlomeninu nohy, opět nastupuje do soutěžních utkání,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Jiří Matzner.

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

V první lize dostali brankář Bohemians 1905 Tomáš Frühwald a Emmanuel Fully z Teplic za vyloučení nejnižší možný trest na jedno soutěžní utkání. Karviné bude v příštím kole nejvyšší soutěže kvůli čtyřem žlutým kartám v sezoně chybět na lavičce hlavní trenér Marek Jarolím.

Pokutu 30 tisíc korun obdržel Baník Ostrava za nesportovní chování fanoušků ve čtvrtfinále domácího poháru v Hradci Králové. V druhé lize musejí po vzájemném duelu zaplatit Zbrojovka Brno 25 tisíc a Táborsko 15 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 26 19 7 0 58:20 64
2. AC Sparta PrahaSparta 26 16 6 4 54:30 54
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 26 14 6 6 47:31 48
4. FK JablonecJablonec 26 13 6 7 32:27 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 26 11 7 8 28:25 40
6. FC Slovan LiberecLiberec 26 10 9 7 38:25 39
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 26 10 7 9 35:32 37
8. MFK KarvináKarviná 26 10 3 13 38:44 33
9. FC ZlínZlín 26 8 7 11 32:38 31
10. FK PardubicePardubice 26 7 8 11 31:44 29
11. FK TepliceTeplice 26 6 10 10 25:31 28
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 26 7 6 13 20:32 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 6 9 11 36:49 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 26 5 8 13 22:36 23
15. FC Baník OstravaOstrava 26 5 7 14 24:36 22
16. FK Dukla PrahaDukla 26 3 10 13 16:36 19
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

ONLINE: Mohuč - Sigma, hosté hrají o postup. Povede se jim zápas v Německu?

Sledujeme online
Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Olomoučtí fotbalisté bojují o účast ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Do odvety v Mohuči si přivezli remízu 0:0, dokážou bundesligového favorita zaskočit? Utkání sledujte v podrobné online reportáži...

19. března 2026  17:35

Slavia dostala za derby čtvrtmilionovou pokutu, Sparta zaplatí 150 tisíc

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Slavia obdržela od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace po pražském ligovém derby souhrnnou pokutu čtvrt milionu korun. Klub z Edenu pyká za výtržnosti fanoušků a za to, že nezabránil...

19. března 2026  17:21

RETRO: Třicet let od zázraku v Římě. Mikrobus hořel a slávisté šli za papežem

Premium
Slávističtí fotbalisté oslavují postup přes AS Řím. (19. března 1996)

Jiří Štajner se přikrčil a bác. Letící balon zasáhl nezkrotného bohéma do ramene. Jiří Vávra pospíchal, ve sprintu narazil na kutálející se míč a instinktivně do něj plácnul pravým nártem. Gól! Dva...

19. března 2026

V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott

Irský národní tým slaví vítězný gól Troy Parrotta (na kolenou) v utkání s...

V nominaci irských fotbalistů na semifinále play off o mistrovství světa proti Česku je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii. Ve výběru islandského...

19. března 2026  14:54

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si...

Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul,...

19. března 2026  13:30

Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu.

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho...

19. března 2026  11:05,  aktualizováno  12:14

Lewandowski má rekord. Výsledek ale neodpovídá realitě, říká kouč Newcastlu

Kouč Newcastlu Eddie Howe během utkání s Barcelonou.

Do středečního večera byl posledním anglickým trenérem, který se představil na slavném Camp Nou, Gary Neville, jenž si v únoru 2016 s Valencií odvezl v poháru výprask 0:7. O poznání lepší dojem...

19. března 2026  11:40

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové...

Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře....

19. března 2026  10:10

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

19. března 2026  9:39

Messi dal 900. gól kariéry. Na Ronalda ztrácí, ale byl rychlejší

Lionel Messi při utkání proti Nashvillu.

Lionel Messi dal 900. gól v kariéře a stal se druhým aktivním fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze...

19. března 2026  8:56

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

