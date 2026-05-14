Chance Liga 2025/2026

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

  16:05aktualizováno  16:22
Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za červenou kartu v derby se Spartou dostal útočník Tomáš Chorý za faul na stopera Asgera Sörensena trest na šest zápasů a obránce David Douděra za nadávky sudím na tři.
Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávistické tresty se nahromadily z posledních dvou týdnů.

Nejpřísnější distanc si vyslechl nigerijský záložník Moses, který po svém ostrém zákroku v Liberci na Petra Hodouše ještě další dvě kola absolvoval.

To proto, že na hřišti sudí nepískal ani faul a Moses tedy mohl dál hrát, přestože Hodouše odvezli na nosítkách a v nemocnici mu dávali dohromady zlomenou čelist.

Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi

Disciplinární komise však v tomto případě sáhla po výjimce, když komise rozhodčích zdůraznila, že Moses měl být v utkání vyloučen.

„Princip disciplinární odpovědnosti je postaven na tom, že každý hráč nese během utkání odpovědnost za své jednání, a to včetně dopadů, které může jeho počínání způsobit. Disciplinární komise proto při posuzování a určování výše disciplinárního trestu v podobných případech nehodnotí pouze samotnou povahu incidentu, ale také jeho následky,“ přiblížil předseda disciplinárky Jiří Matzner.

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

„Právě kombinace těchto skutečností vedla k dodatečnému zahájení disciplinárního řízení. K takovému postupu komise přistupuje pouze zcela výjimečně a za splnění podmínek stanovených Disciplinárním řádem FAČR a Statutem DK LFA. Jednou z nich je situace, kdy má disciplinární provinění závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby, což bylo v tomto případě jednoznačně naplněno,“ doplnil.

V takových případech lze uložit trest od dvou do osmnácti měsíců. Komise se tedy rozhodla pro nejnižší možnou sazbu.

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

„Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše,“ vysvětlil Matzner.

Mosesův specifický trest poběží až od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Pokud se tak nestane do nedělního zápasu s Hradcem, bude moci hrát.

Dva tresty z derby

Ve víkendovém pražském derby, které přehlušily fanouškovské nepokoje, řešila disciplinární komise dvě slávistické červené karty. Chorého úder loktem do Sörensenova obličeje a Douděrův výlev směrem k rozhodčím, kdy křičel: „Dejte ještě třetí poločas, zm***!“

Oba hráče vršovický klub vyřadil z kádru a podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka si už za něj nezahrají. Chorý jako první útočník v historii samostatné ligy obdržel tři červené karty v sezoně. Stejně jako Douděra ale figuruje v předběžné širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa.

Hasiči odklízejí světlici ze hřiště ve chvíli, kdy se ze země zvedají slávista Tomáš Chorý a sparťan Asger Sörensen.

Chorý si nezahraje šest zápasů, vynechá tedy i první tři kola nové sezony, pokud zůstane v české nejvyšší soutěži.

„Není obvyklé, aby byl hráč v průběhu jedné sezony kvůli přímému vyloučení před disciplinární komisí hned třikrát,“ podotkl Matzner.

„Úder loktem do oblasti hlavy navíc podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče. Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje,“ líčil.

Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu

Disciplinárka tak Chorému sečetla jak povahu incidentu, tak recidivu z předchozích dvou vyloučení. Poprvé odcházel předčasně na Slovácku, kde udeřil pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču. Poté viděl červenou doma s Plzní, kde ho sudí vyloučil za plivnutí na Sampsona Dweha, to však disciplinární komise vyhodnotila jako neprůkazné a nechala pouze trest na jeden zápas.

Douděra za svůj výlev k sudím může od nové sezony v české nejvyšší soutěži opět nastupovat. Oba hráči už si jeden zápas z trestu odpykali ve středu proti Jablonci.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Případný pád Baníku stavbu Nových Bazalů neohrozí, tvrdí primátor Ostravy

Nové Bazaly

I kdyby fotbalisté Baníku Ostrava sestoupili do druhé ligy, stavba Nových Bazalů, moderního stadionu zhruba pro 20 tisíc diváků, není podle ostravského primátora Jana Dohnala ohrožená.

14. května 2026  16:14

KVÍZ: 23 otázek k 23. titulu. Jaká byla mistrovská sezona Slavie?

Slávističtí fanoušci v emocích po vítězsví 2:1 nad Olomoucí.

Mistrovské oslavy vypukly naplno v sobotu, když Slavia v derby zdolala Spartu, a stvrdila tím zisk svého 23. ligového titulu. Otestujte si na 23 otázkách, co si z její cesty za obhajobou pamatujete.

vydáno 14. května 2026

Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně

Útočník Chytil dopravil míč do jablonecké branky i přes bolest.

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

14. května 2026  15:43

Trenér Koubek o nominaci Chorého: Nechci jít proti všem, ale mám svou hlavu

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Za necelé tři týdny se svými hráči nastoupí v Praze do letadla a odcestuje do Spojených států na fotbalové mistrovství světa. „Sbaleno ještě nemám. Když někam letím odpoledne, tak se začínám balit...

14. května 2026  13:39

Musák se sžívá s Baníkem v jeho těžkém období: Víme, že naše situace je kritická

Útočník Václav Drchal z Boheimans se snaží zakončit před Artúrem Musákem z...

Během podzimu přišel slovenský záložník Artúr Musák do ostravského Baníku s Ondřejem Kričfalušim a Davidem Plankou jako velká naděje. Jenže ani oni strádající Baník, který už má ve fotbalové lize jen...

14. května 2026  12:46

Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Shakira během svého vystoupení na pláži Copacabana

Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...

14. května 2026  11:10

Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

14. května 2026  11:05

Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.

14. května 2026  10:47

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

