Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávistické tresty se nahromadily z posledních dvou týdnů.
Nejpřísnější distanc si vyslechl nigerijský záložník Moses, který po svém ostrém zákroku v Liberci na Petra Hodouše ještě další dvě kola absolvoval.
To proto, že na hřišti sudí nepískal ani faul a Moses tedy mohl dál hrát, přestože Hodouše odvezli na nosítkách a v nemocnici mu dávali dohromady zlomenou čelist.
Disciplinární komise však v tomto případě sáhla po výjimce, když komise rozhodčích zdůraznila, že Moses měl být v utkání vyloučen.
„Princip disciplinární odpovědnosti je postaven na tom, že každý hráč nese během utkání odpovědnost za své jednání, a to včetně dopadů, které může jeho počínání způsobit. Disciplinární komise proto při posuzování a určování výše disciplinárního trestu v podobných případech nehodnotí pouze samotnou povahu incidentu, ale také jeho následky,“ přiblížil předseda disciplinárky Jiří Matzner.
„Právě kombinace těchto skutečností vedla k dodatečnému zahájení disciplinárního řízení. K takovému postupu komise přistupuje pouze zcela výjimečně a za splnění podmínek stanovených Disciplinárním řádem FAČR a Statutem DK LFA. Jednou z nich je situace, kdy má disciplinární provinění závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby, což bylo v tomto případě jednoznačně naplněno,“ doplnil.
V takových případech lze uložit trest od dvou do osmnácti měsíců. Komise se tedy rozhodla pro nejnižší možnou sazbu.
„Komise zároveň konstatuje, že po vykonání poloviny trestu může být zbývající část podmíněně prominuta, pokud pro to budou splněny podmínky stanovené příslušnými předpisy. Jednou z okolností, která bude mít klíčovou roli, bude další vývoj zdravotního stavu Petra Hodouše,“ vysvětlil Matzner.
Mosesův specifický trest poběží až od doby, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Pokud se tak nestane do nedělního zápasu s Hradcem, bude moci hrát.
Dva tresty z derby
Ve víkendovém pražském derby, které přehlušily fanouškovské nepokoje, řešila disciplinární komise dvě slávistické červené karty. Chorého úder loktem do Sörensenova obličeje a Douděrův výlev směrem k rozhodčím, kdy křičel: „Dejte ještě třetí poločas, zm***!“
Oba hráče vršovický klub vyřadil z kádru a podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka si už za něj nezahrají. Chorý jako první útočník v historii samostatné ligy obdržel tři červené karty v sezoně. Stejně jako Douděra ale figuruje v předběžné širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa.
Chorý si nezahraje šest zápasů, vynechá tedy i první tři kola nové sezony, pokud zůstane v české nejvyšší soutěži.
„Není obvyklé, aby byl hráč v průběhu jedné sezony kvůli přímému vyloučení před disciplinární komisí hned třikrát,“ podotkl Matzner.
„Úder loktem do oblasti hlavy navíc podle názoru komise nebyl náhodnou událostí, šlo o jednání, které přímo ohrožuje zdraví protihráče. Omluvou pro podobný zákrok nemohou být ani emoce či důrazný styl hry, kterým se Tomáš Chorý prezentuje,“ líčil.
Disciplinárka tak Chorému sečetla jak povahu incidentu, tak recidivu z předchozích dvou vyloučení. Poprvé odcházel předčasně na Slovácku, kde udeřil pěstí do rozkroku brankáře Milana Heču. Poté viděl červenou doma s Plzní, kde ho sudí vyloučil za plivnutí na Sampsona Dweha, to však disciplinární komise vyhodnotila jako neprůkazné a nechala pouze trest na jeden zápas.
Douděra za svůj výlev k sudím může od nové sezony v české nejvyšší soutěži opět nastupovat. Oba hráči už si jeden zápas z trestu odpykali ve středu proti Jablonci.