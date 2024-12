Kričfaluši si za faul na Dweha nezahraje tři zápasy, Baník platí za pyrotechniku

Disciplinární komise potrestala zákazem startu na tři soutěžní zápasy teplického fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho za faul loktem do obličeje plzeňského Sampsona Dweha. Komise to uvedla v komuniké po dnešním zasedání. Mladý obránce či záložník české reprezentace do 21 let byl vyloučen poprvé v ligové kariéře, jedno utkání už si odpykal.