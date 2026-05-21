Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Autor: ,
  16:50
Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím. | foto: ČTK

Milla v 65. minutě duelu po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil nohou do rozkroku Denise Halinského a sudí Ondřej Berka kamerunského útočníka bez váhání vyloučil.

V závěru dostal červenou kartu i stoper Eric Hunal a další obránce Daniel Kozma obdržel osmou žlutou kartu v sezoně. Komise oběma fotbalistům z Dukly udělila trest na jeden zápas, i oni tak budou chybět Pražanům v sobotním klíčovém souboji s ostravským Baníkem o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z nejvyšší soutěže.

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Trenér Pavel Šustr na pozápasové tiskové konferenci Berku ostře zkritizoval a jeho výkon označil za katastrofální. Komise s ním zahájila disciplinární řízení „za přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Trest se dozví za týden po dalším zasedání.

Závěrečné kolo ligového ročníku vynechají i krajní bek Liberce Aziz Kayondo a zlínský obránce Jakub Černín. Liberec čeká duel v Jablonci, Zlín přivítá Slovácko.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Útočník Kevin-Prince Milla z Dukly se diví během utkání proti Teplicím.

Kevin-Prince Milla z pražské Dukly dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o...

21. května 2026  16:50

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

21. května 2026  15:26

Posledního obviněného ve fotbalové kauze propustili z vazby. Má jít o Býmu

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima...

21. května 2026  15:19

Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi...

21. května 2026  15:01

Bayern má v německé nominaci sedm hráčů, po dvou letech se vrací Neuer

Německý brankář Manuel Neuer odkopává míč před Markem Asensiem ze Španělska.

Brankář Manuel Neuer se po dvou letech vrací do německé fotbalové reprezentace. Čtyřicetiletý mistr světa z roku 2014 je v konečné nominaci na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kterou oznámil trenér...

21. května 2026  13:59

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Když Brazilec Kahuan Vinícius svým druhý gólem v utkání zvýšil v nastavení na 3:1, karvinští fotbalisté i celý realizační tým se seběhli pod tribunu ke svým fanouškům. I brankář Vladimír Neuman...

21. května 2026  13:50

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

21. května 2026  13:05

Koubek bere na kemp před MS Sochůrka i Sojku. Nechybí ani Chorý s Douděrou

Trenér české reprezentace Miroslav Koubek během nominace na přípravný kemp před...

Tři nováčci jsou v širší nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslava Koubka, který zveřejnil seznam hráčů na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Teprve sedmnáctiletý sparťan Hugo...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  12:40

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v...

21. května 2026  11:59

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Budiž světlo! Jak se Arsenal rozzářil a Arteta našel cestu, kritice navzdory

Trenér Arsenalu Arteta oslavuje trefu do brány Fulhamu.

Kolem tmavé siluety ligové trofeje procházeli fotbalisté Arsenalu v tréninkovém centru v londýnském Colney každý den. Do chodbičky vedoucí ke kabině prvního týmu ji mezi dřevěné obklady nechal krátce...

21. května 2026

Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle

Fotbalisté Aston Villy slaví gól ve finále Evropské ligy proti Freiburgu.

První ze tří evropských pohárových soutěží poznala svého letošního vítěze. A je jím anglická Aston Villa. Ve finále Evropské ligy v tureckém Istanbulu přehrála německý Freiburg 3:0 a příští ročník si...

20. května 2026  20:30,  aktualizováno  23:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.