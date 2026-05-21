Milla vyfasoval čtyřzápasový trest, Dukle budou chybět i obránci Hunal a Kozma

Milla v 65. minutě duelu po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil nohou do rozkroku Denise Halinského a sudí Ondřej Berka kamerunského útočníka bez váhání vyloučil.
V závěru dostal červenou kartu i stoper Eric Hunal a další obránce Daniel Kozma obdržel osmou žlutou kartu v sezoně. Komise oběma fotbalistům z Dukly udělila trest na jeden zápas, i oni tak budou chybět Pražanům v sobotním klíčovém souboji s ostravským Baníkem o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z nejvyšší soutěže.
Trenér Pavel Šustr na pozápasové tiskové konferenci Berku ostře zkritizoval a jeho výkon označil za katastrofální. Komise s ním zahájila disciplinární řízení „za přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Trest se dozví za týden po dalším zasedání.
Závěrečné kolo ligového ročníku vynechají i krajní bek Liberce Aziz Kayondo a zlínský obránce Jakub Černín. Liberec čeká duel v Jablonci, Zlín přivítá Slovácko.