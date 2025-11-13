Traoré vynechá za faul na Kayonda pět zápasů. Trest mají i Dolžnikov s Mahutou

Traoré v nedělním duelu 15. kola zasáhl Kayonda ve výskoku kolenem do hlavy. Ugandský obránce skončil na nosítkách a v nemocnici.
Viník z Pobřeží slonoviny nejprve dostal za zákrok žlutou kartu, hlavní rozhodčí Jan Machálek nakonec ale po kontrole u videa původní verdikt zrušil a hostujícího hráče rovnou vyloučil. Karviná utrpěla v Liberci nejvyšší ligovou prohru v klubové historii 0:6.
Karvinský Aboubacar Traore zamířil do sprch už ve třinácté minutě po zákroku na Kayonda! 🚿— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 9, 2025
Tady bylo jasno, že? 🟥#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/Wdti0itEYl
Situace mezi Dolžnikovem a Mahutou se odehrála v dlouhém závěrečném nastavení nedělního utkání Olomouce s Pardubicemi (2:0). Finský obránce Mahuta zatáhl unikajícího Dolžnikova, litevský reprezentant ho tvrdě nakopl a soupeř se po protihráči ohnal. Oba dostali červenou kartu a zároveň jejich incident spustil hromadnou potyčku.
Závěr zápasu mezi Olomoucí a Pardubicemi se doslova vymkl kontrole! 😳— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 9, 2025
Celý incident začal po souboji mezi Dolžnikovem a Mahutou a sudí musel tasit červené karty. No, podívejte se sami.. 👆#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/Ssv2IXjibS
Příznivci Slavie se v předminulém kole provinili pronesením a použitím masivní pyrotechniky. Mimo jiné s její pomocí spustili ohňostroj.
Disciplinární komise zároveň s pražským klubem a také s Viktorií Plzeň zahájila řízení po nedělním šlágru na západě Čech, který Slavia vyhrála 5:3. Zápas provázely výtržnosti, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání na 10 minut přerušil.
Policie vyšetřuje řádění fanoušků Slavie v Plzni jako výtržnictví, hledá dva zraněné
Při výtržnostech byli zraněni dva lidé, po jednom v sektorech pro domácí i pro hosty. Desítky příznivců musely z obav o svou bezpečnost opustit místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi.
Pokutu 50 000 korun obdržely za chování příznivců Teplice. Fanoušci severočeského klubu v domácím duelu 14. kola s Plzní pronesli a použili pyrotechniku a dopustili se rasistických pokřiků.
Vedle Plzně se Slavií zahájila disciplinární komise po zápasech z uplynulého víkendu řízení také s Ostravou a Spartou kvůli chování diváků.