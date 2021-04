Za prostořekost na disciplinárku. Zlínskému Poznarovi hrozí trest za kritiku sudího

Zlín o víkendu prohrál 0:4 s Pardubicemi, Poznara i trenéra Bohumila Páníka nadzvedla situace před úvodním gólem, který podle domácích o osudu utkání rozhodl.

Na doporučení videoasistenta Marka nařídil Matějček pokutový kop, který Cadu proměnil a nasměroval nováčka za drtivým vítězstvím.

„Tento moment absolutně ovlivnil zápas a já už nevím, jak by se člověk měl bránit takovým lidem s píšťalkou,“ řekl Poznar při on-line rozhovoru s novináři.

Byl ovlivněn i tím, že Matějček byl v minulosti za hrubé chyby na rok vyřazen z listiny pro profesionální soutěže a podivoval se, proč je takový sudí zpátky.

„I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo a sudí to vytáhne z VARu, tak co si mám myslet? Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo,“ prohlásil dvaatřicetiletý útočník.

Jeho slova zaregistrovala disciplinární komise a s Poznarem zahájila řízení „za nesportovní chování v podobě pohoršujících výroků na adresu rozhodčích“.

Zlínkému kapitánovi hrozí napomenutí či pokuta. Za podobné přečiny to bývá kolem pěti tisíc korun.

Komise rozhodčích pak konstatovala, že pokutový kop byl nařízen správně.

Sudí Matějček ostrá slova Poznarovi v rozhovoru pro server isport.cz vrátil. „Podle mě se Poznar zbláznil. Prohrajou doma 0:4, první gól dostanou z jasné penalty – a můžu za to já, jo?“

Se sudím disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) zahájít řízení nemůže, protože rozhodčí patří pod fotbalovou asociaci (FAČR). Takže s Matějčkem jeho slova může řešit buď komise rozhodčích, nebo etická komise.

„Že mě pan Matějček nazve bláznem mi vůbec nevadí a nezlobím se na něj. Vadí mi, že tento člověk je zase na scéně,“ napsal Poznar později na svůj twitterová účet.

„Jak je to možné? Říká, že se mu zmiňovaný barážový zápas před rokem nepovedl? Ho... nepovedl, zcela vědomě to utkání ovlivnil! Podívejte se na celý zápas, co tam provádí. Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou tak kamaráde pojď zpět do ligy, lidi zapomínají. Proč?“