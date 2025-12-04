Chance Liga 2025/2026

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Autor: ,
  16:53
Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Příznivci Slavie použitím pyrotechniky pozdrželi výkop vršovického derby, které jejich tým vyhrál 3:1. Komise potrestala lídra tabulky za porušení povinností pořadatele.

Slavia - Bohemians 3:1, stateční hosté dali gól pozdě. Vršovické derby pro favorita

Záložník Daniel Langhamer po vyloučení v duelu 17. kola v Plzni bude chybět Mladé Boleslavi v sobotním duelu se Zlínem. Zákaz na jeden soutěžní zápas dostali i asistent trenéra Liberce David Mikula a Olomouce Otakar Novák za potyčky ve vzájemném utkání.

Jednou bude stát i záložník Bohemians 1905 Nelson Okeke, jenž jako první hráč tohoto ročníku nasbíral osm žlutých karet. Dalších 12 fotbalistů bude o víkendu pykat za čtyři žluté karty.

18. kolo

Kompletní los

17. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

4. prosince 2025  10:06

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Scott McTominay oslavuje postup na mistrovství světa i s rohovým praporkem.

Je to jedna z hlavních priorit v rámci dalších pravidlových úprav. O rozšíření pravomocí pro videorozhodčí ve fotbale se pravidelně diskutuje už dlouhé měsíce. Kromě kontroly chybně udělených druhých...

4. prosince 2025

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu. Wolverhampton bez zraněného Ladislava...

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  23:29

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Euro devatenáctek bude v roce 2027 v Česku. Hrát se bude i ve Vlašimi či v Ústí

5000 MÍST. Kapacita mladoboleslavského stadionu se v lize řadí mezi ty...

Česko bude v roce 2027 hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let. Pořadatelství závěrečného turnaje ve středu Fotbalové asociaci ČR přidělil výkonný výbor UEFA. Šampionát se odehraje na některém...

3. prosince 2025  20:48

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

