Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Příznivci Slavie použitím pyrotechniky pozdrželi výkop vršovického derby, které jejich tým vyhrál 3:1. Komise potrestala lídra tabulky za porušení povinností pořadatele.
Slavia - Bohemians 3:1, stateční hosté dali gól pozdě. Vršovické derby pro favorita
Záložník Daniel Langhamer po vyloučení v duelu 17. kola v Plzni bude chybět Mladé Boleslavi v sobotním duelu se Zlínem. Zákaz na jeden soutěžní zápas dostali i asistent trenéra Liberce David Mikula a Olomouce Otakar Novák za potyčky ve vzájemném utkání.
Jednou bude stát i záložník Bohemians 1905 Nelson Okeke, jenž jako první hráč tohoto ročníku nasbíral osm žlutých karet. Dalších 12 fotbalistů bude o víkendu pykat za čtyři žluté karty.