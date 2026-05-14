Jako první komise přezkoumala moment, kdy domácí obránce Štěpán Chaloupek ve 14. minutě otevřel skóre poté, co před jabloneckým brankářem Janem Hanušem stál v ofsajdové pozici domácí záložník Michal Sadílek.
„V této hraniční situaci hráč Slavie Sadílek, který stál v ofsajdové pozici, nebránil brankáři Jablonce Hanušovi ve výhledu ani v provedení brankářského zákroku. Branka tedy byla uznána správně,“ uvedla komise ve videu k situaci.
O čtyři minuty později rozvlnil síť také jablonecký Alexis Alégué, jeho trefu však sudí Marek Radina po poradě s kolegy u videa neuznal kvůli předchozí ruce Lamina Jawa. „Rozhodčí branku správně neuznal. Předcházelo jí hraní rukou Jawa, kdy tento hráč měl obě své ruce v okamžiku dotyku s míčem nepřirozeně od těla,“ zhodnotila komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií k posouzení jen dvě situace z vloženého kola.