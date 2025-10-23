Chance Liga 2025/2026

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

  17:59aktualizováno  18:13
Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v pražském derby 180 tisíc. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Slávistický asistent Pavel Řehák se raduje z vítězství nad Maccabi Haifa. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vysoký trest dostal Patrik Žitný ze Zbrojovky Brno, který ve 12. kole druhé ligy vážně zranil Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Záložník vedoucího týmu tabulky nebyl v utkání vyloučen, přesto mu disciplinární komise vzhledem k následkům zastavila činnost na 10 soutěžních zápasů.

Během děkovačky po remíze 1:1 při derby na Letné skandoval sektor hostujících fanoušků „smrt Spartě“ a podle televizních záběrů se k nim Řehák zřejmě přidal. Slavia pro Deník uvedla, že incident vyřeší v interním disciplinárním řízení.

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Disciplinární komise následně zahájila s Řehákem řízení „za pohoršující, urážlivé a ponižující chování“. Nakonec sáhla „jen“ k finančnímu postihu. Vysokou pokutu zaplatí Sparta, jejíž fanoušci se provinili nevhodnými pokřiky, vhazováním předmětů na hřiště a použitím pyrotechniky, které vedlo k přerušení utkání.

Žitný před třemi týdny při výhře Zbrojovky 1:0 v Ústí nad Labem skluzem podrazil a současně přisedl Kottovu nohu. Hráč utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a je mimo hru na několik měsíců.

„S ohledem na veškeré okolnosti uložila disciplinární komise trest zastavení závodní činnosti na 10 soutěžních utkání. Tento trest se pohybuje na spodní hranici možné sazby, která podle příslušného paragrafu činí mezi dvěma a 18 měsíci. Vzali jsme přitom v potaz, že Patrik Žitný chtěl primárně hrát balón. Současně však považujeme za nutné znovu připomenout, že každý hráč je během utkání plně odpovědný za své jednání i případné následky. Skutečnost, že soupeře nezranil úmyslně, ho této odpovědnosti nezbavuje,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.

Stejný trest dostal v dubnu ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru. Rovněž kanonýr Sigmy skončil v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí. Vyšší distanc dostal v historii samostatné ligy jen sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání.

Frydrych už může hrát, disciplinární komise mu změnila trest na podmíněný

„Během posledních šesti měsíců se disciplinární komise musí zabývat již druhým případem, kdy po nešetrném zákroku došlo k vážnému zranění, konkrétně ke zlomenině dolní končetiny, což považujeme za znepokojivé. Ačkoliv nepochybujeme, že v obou případech šlo o nešťastnou shodu okolností a nikoliv o úmysl, chtěli bychom apelovat na hráče, aby při svých zákrocích dokázali zohlednit dopad na zdraví soupeře i jich samotných,“ uvedl Matzner.

Žitného trest začne běžet až po nabytí právní moci, což je příští týden, pokud se hráč neodvolá. V nedělním duelu ve Vlašimi tak ještě může hrát, nebo si dobrovolně odpyká první zápas.

Komise rozdala i tresty za červené karty ve 12. kole nejvyšší soutěže. Útočník Bohemians 1905 Eric Ramírez si za vyloučení v duelu s Plzní nezahraje dvě soutěžní utkání. Filip Matoušek z Mladé Boleslavi dostal za červenou kartu z duelu v Pardubicích stopku na jeden zápas, kterou si odpykal ve středeční dohrávce s Bohemians.

