Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

V komuniké o tom informovala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Po 28. kole obdržely finanční trest ještě dva kluby. Sparta kvůli pyrotechnice v duelu s Karvinou obdržela pokutu 30 tisíc korun, Olomouc za rasistické pokřiky svých příznivců v utkání s Mladou Boleslaví zaplatí 20 tisíc korun.
|
Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl
Teplicím bude v sobotním 30. kole ve Zlíně kvůli čtyřem žlutým kartám chybět trenér Zdenko Frťala. Za stejný prohřešek bude pykat i sedm hráčů: Andrew Irving a John Mercado (oba Sparta), Michal Beran (Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia), Dominik Kostka (Mladá Boleslav), Ryan Mahuta (Pardubice) a Václav Jemelka (Plzeň).
Nejsledovanějším bodem zasedání disciplinární komise byl případ slávistického útočníka Tomáše Chorého. Nejlepší střelec soutěže za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání.