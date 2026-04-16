Chance Liga 2025/2026

Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

Autor: ,
  17:53
Baník Ostrava zaplatí 180 tisíc korun za to, že jeho fanoušci použili pyrotechniku a přerušili tím utkání 28. ligového kola se Slavií. Pražský klub rovněž kvůli pyrotechnice dostal pokutu 70 tisíc korun.

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V komuniké o tom informovala disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Po 28. kole obdržely finanční trest ještě dva kluby. Sparta kvůli pyrotechnice v duelu s Karvinou obdržela pokutu 30 tisíc korun, Olomouc za rasistické pokřiky svých příznivců v utkání s Mladou Boleslaví zaplatí 20 tisíc korun.

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Teplicím bude v sobotním 30. kole ve Zlíně kvůli čtyřem žlutým kartám chybět trenér Zdenko Frťala. Za stejný prohřešek bude pykat i sedm hráčů: Andrew Irving a John Mercado (oba Sparta), Michal Beran (Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia), Dominik Kostka (Mladá Boleslav), Ryan Mahuta (Pardubice) a Václav Jemelka (Plzeň).

Nejsledovanějším bodem zasedání disciplinární komise byl případ slávistického útočníka Tomáše Chorého. Nejlepší střelec soutěže za vyloučení ve víkendovém šlágru 29. kola proti Plzni vynechá jedno soutěžní utkání.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Messi koupil klub z páté španělské ligy. Má pomoct zastavit jeho propad

Lionel Messi slaví branku Interu.

Osminásobný vítěz Zlatého míče a mistr světa Argentinec Lionel Messi se stal majitelem fotbalového celku Cornellá. Katalánský klub, který hraje pátou nejvyšší španělskou soutěž, o tom informoval na...

16. dubna 2026  18:36

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno

Rozhodčí Josef Tomanec vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Sudí z moravské třetí a čtvrté ligy figuroval mezi obviněnými v sázkařské korupční kauze, po jeho odchodu z asociace s ním etická...

16. dubna 2026  18:10

16. dubna 2026  17:24

Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...

16. dubna 2026  16:43

Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu.

Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:41

Divoký konec? Mám se všemi dobrý vztah, tvrdí Lurvink. Trousil chce posílit obranu

Abdullahi Tanko z Pardubic v souboji s Louisem Lurvinkem z Olomouce.

Do fotbalové Sigmy přicházel s velkou pompou. A taky za divokých okolností. Švýcarský obránce Loius Lurvink si přestup z Pardubic tak trochu vytrucoval. Když Olomouc projevila zájem, Lurvink se...

16. dubna 2026  14:24

Nepadlo nic hrubého, stěžoval si Kompany na sudího. Za další žlutou nesmí na lavičku

Vincent Kompany rychle předává balon hráčům Bayernu v odvetě čtvrtfinále Ligy...

Nesprávná a příliš přísná žlutá karta? Ne, nedíváte se na hodnocení vyloučení Eduarda Camavingy z Realu, nýbrž reakci Vincenta Kompanyho, trenéra fotbalistů Bayernu, který kvůli svému třetímu...

16. dubna 2026  13:44

Lingr se v Houstonu připomenul, nůžkami poslal z poháru El Paso

Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k...

Ondřej Lingr z fotbalového Houstonu v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso vystřihl gól nůžkami. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a...

16. dubna 2026  12:45

Klukovina, která Real stála zápas. Za tohle ale nemůžete vylučovat, zlobil se Arbeloa

Hráči Realu Madrid nechápou vyloučení Eduarda Camavingy v utkání s Bayernem...

Divil se a vyčítavě probodával sudího Vinčiče pohledem. Nejvíc se ale francouzský záložník Eduardo Camavinga může zlobit sám na sebe. Proti Bayernu Mnichov si v závěru odvety čtvrtfinále fotbalové...

16. dubna 2026  11:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Žaloba na Messiho, žaloba na Argentinu. Měli porušit smlouvu na 144 milionů

Lionel Messi v argentinském dresu během zápasu s Portorikem, hrálo se ve Fort...

Promotér z Miami zažaloval hvězdného Lionela Messiho a Argentinskou fotbalovou asociaci AFA za porušení smlouvy na sedm milionů dolarů (144 milionů korun) týkající se dvou loňských přípravných...

16. dubna 2026  10:38

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od semifinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely semifinále odstartují 28. dubna. Prohlédněte si kompletní program hlavní části play off v přehledném článku.

16. dubna 2026  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.