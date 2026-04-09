Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Viktoria Plzeň pyká po domácím utkání 26. kola první ligy s Bohemians 1905 za to, že její fanoušci pronesli a použili zakázanou pyrotechniku. Dým pak pozdržel úvodní výkop.
Bohemians v předchozím utkání v 25. kole nezvládli proti Liberci povinnosti pořadatele. Fanoušci pražského celku pronesli a použili pyrotechniku a domácí klub zároveň nezabránil vstupu neoprávněných osob do prostoru hřiště.
Pokutu 80 tisíc korun musí za výtržnosti svých příznivců zaplatit Sparta po zápase se Slováckem, o polovinu nižší trest dostal Zlín za duel se Slavií. Rovněž 40 tisíc korun uložila disciplinární komise uhradit druholigovému Dynamu České Budějovice po utkání ve Vlašimi, středočeský klub dostal poloviční pokutu.
Teplický Mareček v závěru víkendového utkání v Plzni šlápl na lýtko protihráče. Sudí Dalibor Černý mu nejprve udělil jen žlutou kartu, po zásahu od videa a přezkoumání situace ho ale rovnou vyloučil. Disciplinární komise zkušenému hráči k nejnižšímu možnému trestu na jedno utkání přidala ještě další zápas.
Za čtyři žluté karty v ročníku bude v nejbližším ligovém kole chybět Jablonci na lavičce hlavní trenér Luboš Kozel.