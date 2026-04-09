Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

  18:22
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za porušení povinností pořadatele v předchozím utkání s Libercem. Teplický Lukáš Mareček dostal za vyloučení v Plzni trest na dvě soutěžní utkání.

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci | foto: ČTK

Viktoria Plzeň pyká po domácím utkání 26. kola první ligy s Bohemians 1905 za to, že její fanoušci pronesli a použili zakázanou pyrotechniku. Dým pak pozdržel úvodní výkop.

Bohemians v předchozím utkání v 25. kole nezvládli proti Liberci povinnosti pořadatele. Fanoušci pražského celku pronesli a použili pyrotechniku a domácí klub zároveň nezabránil vstupu neoprávněných osob do prostoru hřiště.

Pokutu 80 tisíc korun musí za výtržnosti svých příznivců zaplatit Sparta po zápase se Slováckem, o polovinu nižší trest dostal Zlín za duel se Slavií. Rovněž 40 tisíc korun uložila disciplinární komise uhradit druholigovému Dynamu České Budějovice po utkání ve Vlašimi, středočeský klub dostal poloviční pokutu.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Teplický Mareček v závěru víkendového utkání v Plzni šlápl na lýtko protihráče. Sudí Dalibor Černý mu nejprve udělil jen žlutou kartu, po zásahu od videa a přezkoumání situace ho ale rovnou vyloučil. Disciplinární komise zkušenému hráči k nejnižšímu možnému trestu na jedno utkání přidala ještě další zápas.

Za čtyři žluté karty v ročníku bude v nejbližším ligovém kole chybět Jablonci na lavičce hlavní trenér Luboš Kozel.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

