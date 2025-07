Sparťanští fotbalisté vstupují do nové sezony evropských pohárů. V kazachstánském Aktobe hrají úvodní utkání druhého předkola Konferenční ligy. Sledujte ho v podrobné online reportáži už od 18 hodin.

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Říká se, že všechno je jednou poprvé. Tak třeba fotbalová Sparta: v evropských pohárech účinkuje od 60. let, počínaje sezonou 1983/1984 v nich dokonce, pokud počítáme i předkola, nechyběla ani...

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Jsou jedni z nejživějších a nejaktivnějších na fotbalové fanouškovské scéně. Žyleta. Polští ultras z Varšavy. Právem obávaná, ale také silně kontroverzní bílá zeď za bránou, která zápas co zápas...

Jeřábkovy vzpomínky na Aktobe: Na hřišti podřízli berana, vlakem na zápas 22 hodin

Není to tak dávno, co kopal ligu za Duklu, Teplice a Jablonec. Přesto v jednatřiceti jezdí hrát pátou nejvyšší soutěž do Rakouska a fotbal odstavil na vedlejší kolej. „Taky jsem si myslel, že kariéra...