Za týden se dozví trest za „cikána“. Disciplinárka zahájila řízení s Váchou

Vácha v nedělním zápase nejvyšší soutěže v emocích počastoval soupeře rasistickou nadávkou, za což se hned v pondělí královéhradecký klub omluvil a nastínil, že situaci bude řešit interně.

Sám domácí asistent a bývalý záložník, slávistický odchovanec, který nejlepší část kariéry strávil ve Spartě a nastupoval i za národní mužstvo, také nevhodné chování přiznal.

„Nedělní utkání se Slavií bylo emočně vypjaté. V jeho průběhu se vyskytla situace, kdy jsem se dostal do výměny názorů s Ondřejem Lingrem. S lítostí musím přiznat, že jsem ho nazval slovem, kterého nyní upřímně lituji,“ citoval Váchu hradecký web.

„Pronesl jsem ho ve velkých emocích, které jsem však měl ukočírovat. Po zápase jsem za Ondrou zašel ke kabině hostů, abych se mu osobně upřímně omluvil. Moji omluvu na místě přijal, podali jsme si ruce.“

„S Lukášem jsme si to po zápase vyříkali a jeho omluvu jsem přijal,“ reagoval slávista Lingr. „Tím je to za mnou a dál to nebudu řešit. Nechci, aby to bylo nadále téma a někdo byl trestaný.“

Když se stal podobný případ v minulé sezoně druhé ligy, trenér Petr Rada z Dukly obdržel distanc na osm měsíců, odvolací komise mu ho později snížila na tři.

Rada brněnského kolegu Tomáše Polácha okřikl „Zoufalče cikánskej.“ Hájil se, že v tomhle případě šlo o nadávku, nikoli o rasismus, který naprosto odmítal. U tribunálu mu uškodilo také nevhodné chování v předchozích zápasech.

Tenkrát disciplinární komise zasedala v jiném složení než od letošního ročníku. Jejím novým šéfem je Jiří Matzner a těžko předvídat, jak se k případu postaví. Z tiskového vyjádření ohledně zahájení řízení nic konkrétního ohledně možného trestu pro Váchu nevyplývá.

Rasistickými pokřiky a pronesením a použitím pyrotechniky se provinili i fanoušci Sparty v sobotním zápase s Ostravou. Disciplinární řízení bylo zahájeno s oběma kluby.

Tresty už padly za incidenty v 13. kole. Viktoria Plzeň za pronesení a použití pyrotechniky fanoušky ve šlágru se Spartou zaplatí pokutu 80.000 korun. Slavia uhradí 50 000 korun za to, že její příznivci použili pyrotechniku v pražském derby s nováčkem Duklou.

Příští zasedání disciplinárky se uskuteční za týden 14. listopadu.