Sparta a Slavia zaplatí za pyrotechniku fanoušků 40 tisíc korun

Při domácím utkání Sparty se Zlínem (2:0) někteří diváci použili pyrotechniku, nevhodně pokřikovali a dopustili se výtržností. Povinnosti pořadatele porušila také Slavia v duelu proti Českým Budějovicím (2:1), jelikož část fanoušků na stadionu v Edenu pronesla a použila pyrotechniku.

Asistent pardubického trenéra David Mikula dva soutěžní zápasy nesmí na lavičku a dostal pokutu 10.000 korun za „pohoršující, urážlivé a ponižující chování“ v nedělním domácím zápase 17. kola nejvyšší soutěže se Spartou (1:2). Mikula v závěru nastaveného času dostal od rozhodčího Dalibora Černého červenou kartu za to, že směrem k sudím podle oficiálního zápisu o utkání pronesl: „To už běžte do pr..le, do p..i.“

Mladá Boleslav zaplatí 20.000 korun za to, že její fanoušci v duelu 16. ligového kola v Liberci poškodili zařízení Stadionu U Nisy. Slovan doma zvítězil 2:1.